Paola Turci, Simone Cristicchi, Zen Circus, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Irama, Ultimo, Nek, Motta, Il Volo e Ghemon. Sono questi i primi big annunciati per la prossima edizione di Sanremo durante la prima serata di Sanremo Giovani, andata in onda ieri e vinta da Einar, che quindi stacca un biglietto per la competizione ufficiale.