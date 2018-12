Da Turci a Bertè tra i Big di Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 20 DIC - Paola Turci (con il brano Con l'ultimo ostacolo), Simone Cristicchi (Abbi cura di me), Zen Circus (L'amore è una dittatura): sono i primi tre nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo, annunciati in diretta durante il programma Sanremo Giovani su Rai1.

I conduttori Pippo Baudo e Fabio Rovazzi snocciolano via via gli altri nomi: nella pattuglia dei Campioni anche Anna Tatangelo (Le nostre anime di notte) e Loredana Bertè (Cosa ti aspetti da me). E ancora Irama (La ragazza col cuore di latta), Ultimo (I tuoi particolari), Nek (Mi farò trovare pronto), Motta (Dov'è l'Italia), il Volo (Musica che resta) e Ghemon (Rose viola). A loro si aggiunge Einar, che arriva direttamente da Sanremo Giovani.

Rocco Papaleo condurrà il Dopofestival.