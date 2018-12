X Factor,finale con pensiero a Corinaldo

"Ci sentiamo responsabili dei messaggi che trasmettiamo al nostro pubblico più giovane e proprio per questo durante la nostra finale ci sarà spazio anche per una riflessione sui fatti di Corinaldo". Le parole sono di Nils Hartmann, responsabile dei contenuti originali di Sky, che ha annunciato oggi un momento dedicato alla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra, dove hanno perso la vita cinque giovanissimi e una mamma, inserito nel programma della finale della dodicesima edizione italiana di X Factor, prevista per domani sera al Mediolanum Forum di Milano. L'ultimo atto della gara a suon di canzoni, vedrà sfidarsi sul palco del palazzetto dei grandi eventi musicali, i quattro finalisti che quest'anno rispondono ai nomi di Luna, Naomi, Anastasio e Bowland. Una sostanziale parità, quindi, per i giudici Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Lodo Guenzi che arrivano alla finale di stagione con un concorrente a testa. Dopo l'annuncio a sorpresa e in diretta tv da parte di Agnelli a proposito del suo imminente addio ad X Factor, oltre che alla pausa annunciata da Fedez, quella che si apre per la prossima edizione del talent, è un possibile rimescolamento completo delle carte, visto anche il dubbio sulle riconferme di Mara Maionchi e Guenzi. "L'annuncio di Manuel ci ha un po' stupiti - ha commentato Hartmann - ma non abbiamo ancora pensato al futuro. In gara gli animi si scaldano e si possono dire tante cose. Di natura ci piace scompaginare le cose ma di giudici e futuro cominceremo a parlarne con l'anno nuovo". Oltre ai quattro impegnati a contendersi il titolo di talento dell'anno, secondo Sky e secondo il pubblico votante da casa, in scena passeranno anche quattro ospiti dai nomi più che noti. Se Marco Mengoni si presenterà per duettare assieme ai concorrenti, al Forum ci saranno anche i super ospiti internazionali Muse, così come i TheGiornalisti e Ghali. Sul fronte dei numeri, quelli diffusi da Sky parlano di qualcosa come 3 milioni e quattrocento mila spettatori medi per l'intera stagione, ma soprattutto di un record di voti pari a 47 milioni, con una crescita del 49 per cento rispetto all'anno passato. Annunciata come super tecnologica, la finale che sarà affidata sempre alla direzione artistica di Simone Ferrari, sarà in onda alle 21,15 su Sky Uno è in chiaro anche su TV8, anticipata alle 20,25 dallo speciale Ante Factor, sempre su Sky Uno.