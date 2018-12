Strenne natalizie tra Mina, Eros, Carrà

Natale, tempo di regali, di strenne e di cofanetti musicali. Il periodo più prolifico dell'anno per nuove uscite discografiche e repack anche stavolta non è da meno del solito. E non c'è che l'imbarazzo della scelta per cosa mettere sotto l'albero. A partire dai progetti nuovi, appena pubblicati, come Vita ce n'è, il nuovo disco di Eros Ramazzotti, come sempre nel segno dell'amore, o Atlantico di Marco Mengoni, risultato di oltre due anni passati in giro per il mondo. Natale è anche il periodo preferito di Mina, che torna - solo in voce, ovviamente - con Paradiso (Lucio Battisti Songbook), in cui raccoglie tutti i brani di Battisti che lei ha già interpretato in passato, più due canzoni mai cantate prima. Amore è la parola d'ordine quest'anno anche di Michael Bublè, che ha rinunciato alle atmosfere natalizie cui ci aveva abituato per dare alle stampe Love, un album di "storie d'amore" ripercorrendo come di consueto i classici del repertorio americano. Cuore fa rima con amore , nche per Giorgia, che in Pop Heart reinterpreta brani di Jovanotti, Ramazzotti, Zucchero, Tiziano Ferro, Whitney Houston. Proprio a ridosso delle feste (il 14 dicembre) arriva anche Bruce Springsteen, con il doppio cd Springsteen on Broadway, le registrazioni uniche solo voce, chitarra e piano di brani ormai leggendari introdotti dallo stesso artista. Tra le novità anche Down the road wherever di Mark Knopfler, What is Love dei Clean Bandit e Heart to Mouth dell'italo-americana LP. Quasi un classico, ormai, anche i duetti di Cristina D'Avena sulle note delle sigle dei cartoni animati in Duets Forever. Tra i giovani, Salmo macina record con Playlist e Shade si fa valere con Truman. A metà tra un disco nuovo e una riedizione è il lavoro annunciato a sorpresa di Cesare Cremonini: "Possibili Scenari per pianoforte e voce". Ad un anno di distanza dall'uscita di "Possibili Scenari", il cantautore bolognese consegna ai suoi fan la versione sofisticata e intima piano e voce. Chi invece punta tutto sulle atmosfere natalizie è Raffaella Carrà, che dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali, torna con "Ogni volta che è Natale", disco da cantare e da ballare. Uscito già da qualche settimana il primo holiday album di Eric Clapton, Happy Xmas, con i classici natalizi rivisti da slowhand. Lungo, lunghissimo l'elenco dei cofanetti ripubblicati o in versione live: c'è Jovanotti con Oh, live!, un box che oltre a Oh, vita!, l'album prodotto da Rick Rubin uscito un anno fa, anche il dvd del concerto. E c'è anche Vasco Rossi, che continua a festeggiare anniversari, e così festeggia i 40 anni del primo album ...Ma cosa vuoi che sia una canzone.... La ristampa inaugura anche la serie R>PLAY di Sony Music, per i quarantennali. I Coldplay celebrano il tour di A Head Full Of Dreams (che ha infranto ogni record di presenze) con la pubblicazione di Live In Buenos Aires / Live In São Paulo / A Head Full Of Dreams (Film). Laura Pausini, dopo il trionfo ai Latin Grammy Awards, ha preparato una special edition dell'ultimo lavoro, pubblicando Fatti sentire ancora, con cd e dvd (del concerto sold out al Circo Massimo di Roma nel luglio scorso) e nella versione deluxe anche libro. Versione live (quella al Forum di Assago del 7 gennaio 2017) anche per Renato Zero con Alt in tour. Un vero e proprio magazine per Emma con il suo Essere Qui - Boom Edition. Non sono da meno i rapper, con Sfera Ebbasta che propone "Sfera Ebbasta Rockstar - Popstar Edition", doppio cd contenente Rockstar, uscito a inizio anno con in più quattro versioni remix, e Popstar, con 3 nuovi inediti, 3 nuove versioni remix e il tormentone estivo Pablo. Non mancano nemmeno quelli che ormai hanno dato l'addio alle scene (almeno come gruppo): l'ultimo live a Bologna dei Pooh, di due anni fa, è racchiuso in Pooh 50 - L'ultimo abbraccio, 52 brani che ripercorrono la storia di una delle band più longeve. Ripercorrono la loro carriera ma insieme anche Raf e Umberto Tozzi, in una collaborazione sfociata in Raf Tozzi, cofanetto con i successi rimasterizzati dei due artisti.