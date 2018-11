Eros spodesta Salmo e guida la hit parade

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Vita ce n'è, il nuovo album di Eros Ramazzotti uscito una settimana fa in 100 Paesi del mondo in italiano e spagnolo, debutta direttamente in vetta alla classifica Fimi-Gfk dei dischi più venduti della settimana, spodestando Salmo e il suo Playlist, che scivola in seconda posizione.

Sul terzo gradino del podio un'altra new entry, Duets Forever - Tutti cantano Cristina, in cui Cristina D'Avena ha coinvolto sedici colleghi, da Patty Pravo a Malika Ayane, da Nek al Volo, invitandoli a cimentarsi in altrettante sigle storiche di cartoni animati. In quarta posizione si confermano i Maneskin con Il ballo della vita, davanti a Giorgia, quinta con Pop Heart.

In una top ten che alterna rap e grandi classici, entra al sesto posto Pooh 50 - L'ultimo abbraccio: la raccolta dei 52 brani dell'ultimo live della band, che due anni fa a Bologna ne ha segnato l'addio alle scene. Torna nella top ten Ultimo, settimo con Peter Pan; a seguire Michael Bublé con Love, Elisa con Diari aperti (questa settimana guadagna quattro posizioni ed è nona) e Roberto Vecchioni con L'infinito. Tra i singoli spopolano le voci di X Factor: in testa c'è Anastasio con La fine del mondo, poi Martina Attili con Cherofobia. Seguono i Maneskin con Torna a casa e Salmo, che piazza Il cielo nella stanza (feat. Nstasia e Sfera Ebbasta). Tra i vinili, dominano Cristina D'Avena e i Pooh.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 23 al 29 novembre:

1) VITA CE N'E', EROS RAMAZZOTTI (POLIDOR-UNIVERSAL MUSIC)

2) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

3) DUETS FOREVER - TUTTI CANTANO CRISTINA, CRISTINA D'AVENA (WARNER BROS-WMI)

4) IL BALLO DELLA VITA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

5) POP HEART, GIORGIA (MICROPHONICA SRL- SONY)

6) POOH 50 - L'ULTIMO ABBRACCIO, POOH (FRIENDS & PARTNERS SRL-SONY)

7) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICE)

8) LOVE, MICHAEL BUBLE' (WARNER BROS-WMI)

9) DIARI APERTI, ELISA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10)L'INFINITO, ROBERTO VECCHIONI (DM PRODUZIONI-ARTIST FIRST)

Ecco la classifica dei singoli:

1) LA FINE DEL MONDO, ANASTASIO (RCA RECORDS LABEL-SME)

2) CHEROFOBIA, MARTINA ATTILI (RCA RECORDS LABEL-SME)

3) TORNA A CASA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SME)

4) IL CIELO NELLA STANZA, SALMO FEAT.NSTASIA (EPIC-SME)

5) CABRIOLET, SALMO FEAT. SFERA EBBASTA (EPIC-SME)

Ecco la classifica dei vinili:

1) DUETS FOREVER - TUTTI CANTANO CRISTINA, CRISTINA D'AVENA (WARNER BROS-WMI)

2) POOH 50 - L'ULTIMO ABBRACCIO, POOH (FRIENDS & PARTNERS SRL-SONY)

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

4) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) VITA CE N'E', EROS RAMAZZOTTI (POLIDOR-UNIVERSAL MUSIC)