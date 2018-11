I Coldplay cambiano nome, ma solo per Nelson Mandela

Un tocco di pop "colorato", mescolato a un ritmo tribale coinvolgente. Ha qualcosa di familiare E-Lo, il singolo rilasciato a sorpresa, che porta la firma di un nuovo fantomatico gruppo dal nome Los Unidades, insieme al produttore e musicista dal tocco magico Pharrell Williams e con il featuring di Jozzy. I Los Unidades, in realtà, non sono altro che i Coldplay sotto mentite spoglie e il loro marchio di fabbrica si riconosce anche in questo nuovo progetto a favore del Global Citizen Festival: Mandela 100, a Johannesburg il 2 dicembre per ricordare il centenario della nascita del leader sudafricano. Il festival è curato proprio da Chris Martin, anima del gruppo inglese (il 7 dicembre uscirà un nuovo album dal vivo).

Il singolo anticipa "Global Citizen EP 1", un ep di 4 canzoni in uscita il 30 novembre per Parlophone Records. Nel disco compaiono, oltre ai Los Unidades (in tre brani) anche Stormzy, David Guetta, Stargate, Cassper Nyovest, Wizkid, Tiwa Savage, Jess Kent e Danny Ocean.