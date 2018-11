Hit parade, Salmo ancora in vetta

-E' ancora Playlist, quinto album di Salmo, pubblicato il 9 novembre per Sony Music Italia e Machete Empire Records, a conquistare la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti di questa settimana. La raccolta record che ha registrato 9.956.884 stream su Spotify in un solo giorno infrangendo il record assoluto di numero di stream di un album in un giorno sulla piattaforma, la scorsa settimana occupava le prime 14 posizioni della classifica italiana dei singoli, interrotto solo dai Maneskin con Torna a casa al quarto posto. Stavolta invece Salmo cede la vetta dei singoli più scaricati proprio alla band romana lanciata da X Factor. Ma conquista comunque le prime posizioni fino alla numero dieci, interrotto da Vasco Rossi con il nuovo La verità al sesto posto, e da Fedez con Prima di ogni cosa all'ottavo. A seguire, sul podio troviamo due new entry, i nuovi album di due grandi interpreti della musica italiana: Pop Heart di Giorgia ed Essere qui di Emma. Scivolano in quarta posizione dalla terza i Maneskin con Il ballo della vita. Seguono tre new entry dal quinto al settimo gradino: Michael Bublè con Love, Baby K con Icona, Mark Knopfler con Down the road wherever. Chiudono la top ten L'infinito di Roberto Vecchioni in ottava posizione, Truman, album new entry di Shade e Giovani degli Irama che chiude la classifica. Per i vinili domina Down the road wherever di Mark Knopfler, seguito da Nervermind dei Nirvana e dal nuovo Shiny and oh so bright Vol.1 dei The smashing pumpkins.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 16 al 22 novembre:

1) PLAYLIST, SALMO (EPIC- SONY)

2) POP HEART, GIORGIA (MICROPHONICA SRL- SONY)

3) ESSERE QUI, EMMA (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

4) IL BALLO DELLA VITA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

5) LOVE, MICHAEL BUBLE' (WARNER BROS- WMI)

6) ICONA, BABY K (EPIC-SONY)

7) DOWN THE ROAD WHEREVER, MARK KNOPFLER (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

8) L'INFINITO, ROBERTO VECCHIONI (DM PRODUZIONI-ARTIST FIRST)

9) TRUMAN, SHADE (ATLANTIC-WMI)

10) GIOVANI, IRAMA (WARNER BROS-WMI)

Ecco la classifica dei singoli:

1) TORNA A CASA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL -SME)

2) IL CIELO NELLA STANZA, SALMO FEAT.NSTASIA (EPIC-SME)

3) CABRIOLET, SALMO FEAT. SFERA EBBASTA (EPIC-SME)

4) STAI ZITTO, SALMO FEAT. FABRI FIBRA (EPIC-SME)

5) 90MIN, SALMO (EPIC-SME)

Ecco la classifica dei vinili:

1) DOWN THE ROAD WHEREVER, MARK KNOPFLER (POLYDOR - UNIVERSAL MUSIC)

2) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM - UNIVERSAL MUSIC).

3) SHINY AND OH SO BRIGHT, SMASHING PUMPKINS (NAPALM RECORDS - AUDIOGLOBE)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

5) LOVE, MICHAEL BUBLE' (WARNER BROS- WMI).