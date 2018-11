Hit Parade, Salmo al top su tutte le classifiche

E' Playlist, quinto album di Salmo, pubblicato il 9 novembre per Sony Music Italia e Machete Empire Records, a conquistare la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti di questa settimana. Ma non solo. Playlist ha registrato 9.956.884 stream su Spotify in un solo giorno (oggi conta oltre 25 milioni) infrangendo il record assoluto di numero di stream di un album in un giorno sulla piattaforma, occupa anche le prime 14 posizioni della classifica italiana dei singoli, interrotto solo dai Maneskincon Torna a casa al quarto posto. A seguire nella top ten troviamo un altra new entry: Simulation Theory di Muse, ottavo album in studio del gruppo britannico. Scivolano dal secondo al terzo gradino i Maneskin con Il ballo della vita. Quarta e quinta posizione per altre due new entry: L'infinito di Roberto Vecchioni e Origins quinto album della rock band americana Imagine Dragons. Anche per i vinili più venduti Salmo è in testa con Playlist, seguito da Simulation Theory dei Muse.