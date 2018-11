Hit parade: Benji & Fede scalzano i Maneskin dalla vetta

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Benji & Fede, i due teen idol modenesi, hanno conquistato la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana (secondo le rilevazioni Fimi-Gfk) con la Limited Edition di Siamo Solo Noise, che contiene 4 nuovi inediti, a pochi giorni dal Siamo Solo Noise Indoor tour che ha in cartellone due date al Mediolanum Forum di Assago (il 16) e al PalaLottomatica di Roma (il 25). Scalzati dal primo posto i giovanissimi Maneskin con Il Ballo della vita. Sul terzo gradino del podio, il nuovo album di Elisa, Diari Aperti (secondo una settimana fa), tutto in italiano e tratto dai suoi scritti più personali. Sorpresa, al quarto posto, dove si inserisce il rapper Junior Cally al debutto con Ci entro dentro. Alessandra Amoroso, con 10, l'album che celebra i primi 10 anni della sua carriera, resiste al quinto posto a oltre un mese dall'uscita. La cantante salentina è seguita da Irama con Giovani. Settima piazza per Andrea Bocelli e il suo Sì, che nei giorni scorsi è stato il primo italiano a raggiungere il n.1 sia in America che in Gran Bretagna e che è in radio con "If Only", il duetto con la popstar Dua Lipa. Ottava posizione per il Peter Pan di Ultimo, che a 9 mesi dalla vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, continua la sua corsa tra i big. Chiudono la top ten, la colonna sonora del film A Star is born, cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper, e Love dei TheGiornalisti, che perdono rispettivamente 4 e 3 posizioni. Tra i singoli, primo posto a Fedez con il brano Prima di ogni cosa, dedicato al figlio Leone, che anticipa il nuovo progetto discografico. Red Canzian con Testimone del Tempo è in vetta alla classifica dei vinili.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 2 all'8 novembre 2018:

1) SIAMO SOLO NOISE, BENJI & FEDE (WM ITALY-WMI)

2) IL BALLO DELLA VITA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

3) DIARI APERTI, ELISA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) CI ENTRO DENTRO, JUNIOR CALLY (SUGAR-ARTIST FIRST)

5) 10, ALESSANDRA AMOROSO (COLUMBIA-SONY)

6) GIOVANI, IRAMA (WARNER BROS-WMI)

7) SÌ, ANDREA BOCELLI (SUGAR-ARTIST FIRST)

8) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

9) A STAR IS BORN (O.S.T.), LADY GAGA & BRADLEY COOPER (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

10)LOVE, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) PRIMA DI OGNI COSA, FEDEZ (EPIC-SME)

2) TORNA A CASA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SME)

3) TAKI TAKI, DJ SNAKE FEAT. SELENA GOMEZ, OZUNA & CARDI B (VIRGIN-UNI)

4) SHALLOW, LADY GAGA & BRADLEY COOPER (VIRGIN-UNI)

5) CAMBIARE ADESSO, DARK POLO GANG (VIRGIN-UNI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) TESTIMONE DEL TEMPO, RED CANZIAN (BMG RIGHTS MANAG.-WMI)

2) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM-UNIVERSAL MUSIC)

3) DIARI APERTI, ELISA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

5) LOVE, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST).(ANSA).