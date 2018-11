Tedua, per l'hip hop un salto di qualità

MILANO - Una scaletta rinnovata, sorprese sceniche e l'esperienza di trenta date estive alle spalle: questo porta Tedua nel tour invernale di 'Mowgli', partito il 31 ottobre. "Ci sono alcune piazze che non avevamo toccato e altre più grandi in cui porteremo tutta la scenografia - spiega all'ANSA il rapper genovese - Non ci sarà la giungla del precedente show, ma una sorpresa. Sicuramente mi porto dietro l'esperienza accumulata, dall'uso del diaframma ai movimenti sul palco. E' nella mia indole la confidenza con il palco, anche da bambino stavo sempre al centro dell'attenzione! Ma voglio ancora dare tantissimo, specie nel ballo: chissà che in futuro non riesca a cantare con le coreografie come una popstar?".

Una transizione è in arrivo: "Ci sta per essere un bel cambiamento: Chris Nolan sta costruendo un nuovo studio di registrazione, sarà la nostra base dove conto di andare nei prossimi mesi". Anche il suo stesso genere è in evoluzione: "L'hip-hop può fare un salto di qualità senza tradirsi, senza filtri, come Guccini e De André che non andarono a Sanremo". Per questo Tedua guarda ai modelli francesi come Booba, dal cui show si è lasciato ispirare: "Ci sarà un mash-up di vecchi brani, quelli più importanti per i miei fan e vecchi successi, 10 minuti dedicati a 7-8 brani miscelati uno con l'altro, mixati appositamente da Chris Nolan, che si aggiungono ai 15-20 della scaletta".

Le prossime tappe di Tedua saranno il 10/11 a Collesalvetti (Livorno), il 23 al Duel di Napoli, il 1 dicembre all'Alcatraz di Milano, l'8 a Lugano, il 22 al Vox Club di Nonantola (Modena), il 23 a Forte Dei Marmi (Lucca), il 29 al Circolo degli Illuminati di Roma, il 5 gennaio a Marsala (Trapani), il 12 al Viper di Firenze e il 19 a Modugno (Bari).