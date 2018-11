Fedez per Leone, 'Prima di ogni cosa'

''Cerca un po' di te nei testi di De Andrè/ci saranno lividi di cui andare fiero/ altri meno''. Inizia così la canzone che Fedez ha scritto per il figlio Leone, da mezzanotte in radio, nei digital store e piattaforme streaming. "Prima di ogni cosa" è il singolo, già primo nella classifica ITunes e su Apple Music, mentre è online il videoclip ufficiale, diretto da Darren Craig, noto per aver firmato i video di Shakira, Rihanna, Justin Timberlake, Afrojack e molti altri. Una nuova vita, raccontata in una dolcissima ballata: ''Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato/ E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova/ Prima di ogni cosa''. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico a cui il cantante sta lavorando, e arriva dopo l'annuncio del tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.

Ecco tutte le date annunciate:

Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 || Torino @ Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 || Bologna @ Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) @PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 || Ancona @ PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 || Eboli @ PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 || Acireale @ Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 || Milano @ Mediolanum Forum

Sabato 13 Aprile 2019 || Padova @ Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 || Conegliano @ Zoppas Arena





