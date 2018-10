Irama debutta in testa alla hit parade

A soli sette giorni dall'uscita, è "Giovani", il nuovo album di Irama, un mix di sonorità che vanno dal rock al funk, dal pop con richiami anni '80 al soul, da atmosfere più elettroniche all'intimismo della musica acustica, a piazzarsi al primo posto della classifica FIMI/GFK degli album più venduti in Italia. Un buon risultato per il giovane cantautore, che conferma il successo del suo percorso discografico e annuncia un tour che partirà dal prossimo 24 novembre con la prima tappa a Roma e dopo in tutte le più importanti città d'Italia (quasi tutte sono sold out), fino al Mediolanum Forum di Milano, il 5 aprile 2019. Del resto dopo 12 settimane di permanenza nella cima più alta della classifica (di cui 11 al n.1) con l'album "Plume" (certificato doppio platino) l'album di Irama, che a poche ore dall'uscita, lo scorso 19 ottobre, aveva guadagnato subito la prima posizione su iTunes, a oggi ha già superato i 3 milioni di streaming su Spotify. Detto fatto Irama spodesta il Supereroe di Emis Killa che si piazza sul secondo gradino. Scivola in avanti di un posto fermandosi al terzo anche Alessandra Amoroso, con il suo album "10", che celebra il suo esordio nel programma Amici proprio dieci anni fa. Rimangono stabili in quarta posizione Lady Gaga & Bradley Cooper con il loro A star is born. Fermi sul quinto gradino anche TheGiornalisti con Love. Al sesto posto debutta Greta Van Fleet con il suo Anthem of the peaceful Army. Scivola di una posizione e si ferma sulla settima la Dark Polo Gang con Trap Lovers. Ottavo posto per il Peter Pan di Ultimo che scende dal numero sette. Atterrano dal nono posto dal terzo i Subsonica con "8". Chiude la top ten Sinatra di Gue Pequeno. Per i singoli digitali più scaricati sono ancora in testa i Maneskin con Torna a casa. Il vinile più venduto è Anthem of the peaceful Army di Greta Van Fleet.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 19 al 25 ottobre:

1) GIOVANI, IRAMA (WARNER BROS-WMI)

2) SUPEREROE, EMIS KILLA (CAROSELLO RECORDS- ARTIST FIRST)

3) 10, ALESSANDRA AMOROSO (COLUMBIA-SONY)

4) A STAR IS BORN, LADY GAGA & BRADLEY COOPER (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) LOVE, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

6) ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY, GRETA VAN FLEET (ISLAND - UNIVERSAL MUSIC)

7) TRAP LOVERS, DARK POLO GANG (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

8) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

9) "8", SUBSONICA (COLUMBIA-SONY)

10) SINATRA, GUE PEQUENO (ISLAND/DEF JAM-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) TORNA A CASA, MNESKIN (RCA RECORDS LABEL-SME)

2) SHALLOW, LADY GAGA & BRADLEY COOPER (VIRGIN- UNI)

3) TAKI TAKI, DJ SNAKE FEAT. SELENA GOMEZ, OZUNA & CARDI B (VIRGIN- UNI)

4) VOGLIO, MARCO MENGONI (RCA RECORDS LABEL SME)

5) FUOCO E BENZINA, EMIS KILLA (CAROSELLO RECORDS- THE ORCHARD)

Questa è la classifica dei vinili:

1) ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY, GRETA VAN FLEET (ISLAND- UNIVERSAL MUSIC)

2) LA MIA STORIA PIANO E VOCE, MARCO MASINI (NAR INTERNATIONAL ARTIST FIRST)

3) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM UNIVERSAL MUSIC)

4) SINDROME DI TORET, WILLIE PEYOTE (451 -ARTIST FIRST)

5) LOVE, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS - ARTIST FIRST).