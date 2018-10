Firenze Rocks, i Tool gli headliner della prima giornata

Firenze Rocks continua a svelare gli headliner che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno.

Dopo ED SHEERAN (14 giugno) e THE CURE (16 giugno) questa è la volta dei TOOL, che si esibiranno nella prima giornata del festival, ovvero giovedì 13 giugno 2019.



I biglietti per la giornata di giovedì 13 giugno saranno disponibili in anteprima tramite APP ufficiale di Firenze Rocks a partire dalle ore 10.00 di giovedì 25 ottobre, mentre la messa in vendita generale partirà dalle ore 11.00 di venerdì 26 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.



Originari di Los Angeles, i Tool sono formati dal batterista Danny Carey, il chitarrista Adam Jones, il vocalist Maynard James Keenan e il bassista Justin Chancellor. La band ha vinto tre Grammy Awards, si è esibita in svariate tournée mondiali e pubblicato 4 album in studio che hanno raggiunto i vertici delle classifiche.

L’album di debutto, Undertow (1993), segna l’ingresso della band sulla scena alternative metal, il cui successo si consolida con il secondo disco, Ænima nel 1996. I Tool si caratterizzano fin dall’inizio per la loro sperimentazione musicale, arti visive e un messaggio di costante evoluzione. Il successo di pubblico e critica continua con i dischi Lateralus (2001) e 10,000 Days (2006).

Lo stile della band è unico e trascende i generi mescolando progressive rock, psychedelic rock e art rock.



In scena dal 13 al 16 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze, il festival, giunto alla sua terza edizione, si prepara a bissare il successo delle annate precedenti che hanno visto convogliare oltre 350.000 spettatori e portato sul palco stelle del calibro di Guns ‘N’ Roses, Aerosmith, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e System of A Down.