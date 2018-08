Lisa Marie canta in video con papà Elvis

Una mostra incentrata sulla carriera di Lisa Marie Presley e una festa in occasione dell'uscita di un album di canzoni gospel del padre, Elvis Presley, sono tra gli eventi salienti della Elvis Week di quest'anno a Memphis, nel Tennessee. E, summa dei due eventi, un video, realizzato e distribuito dalla stessa Lisa Marie, in cui la figlia canta idealmente insieme al padre il gospel 'Where No One Stands Alone', che è anche la title track dell'album postumo del Re del Rock. Padre e figlia si alternano cantando sulla base del pianoforte e della pedal steel guitar della ballata, che, nella versione originale, è apparsa per la prima volta nell'album 'How Great Thou Art' del 1967. Elvis Presley è morto 41 anni fa, il 16 agosto 1977, proprio a Memphis. Da allora, ogni anno, i fan si recano in una sorta di pellegrinaggio a Graceland, la maestosa tenuta dove Elvis visse a lungo e dove è sepolto, per celebrare la vita, i film e la musica del King of Rock'n'roll.