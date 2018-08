Hit parade, in vetta Travis Scott

Anticipato dall'uscita del video Stop Trying To Be Good, in cui appare anche la fidanzata Kylie Jenner, già premiato da oltre 150 milioni di streaming in tutto il mondo, il nuovo album di Travis Scott, Astroworld, debutta in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana in Italia. Il 'parco divertimenti' immaginato dal rapper di Houston scalza dalla vetta Irama, il vincitore di Amici 2018, che è secondo con Plume, seguito in terza posizione dal rapper canadese Drake con Scorpion.

In una top ten quasi totalmente monopolizzata dal rap, quarta piazza per Capo Plaza con il suo 20, poi Carl Brave con Notti brave, Gemitaiz con Davide, Sfera Ebbasta con Rockstar, Ultimo con Peter Pan, che perdono tutti una posizione rispetto a una settimana fa. In risalita, al nono posto, il cantautore Calcutta con Evergreen. Chiude ?, l'album di XXXTentacion, astro nascente del nuovo rap Usa ucciso in Florida a 20 anni, poco più di un mese fa.

Tra i singoli si conferma in vetta il tormentone estivo Amore e Capoeira della coppia d'oro Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston, tallonato anche questa settimana da Baby K con Da zero a cento e poi da Irama con Nera. Nella classifica dei vinili, domina L'imboscata di Franco Battiato, forse anche sull'onda dell'emozione legata alle informazioni incerte (e smentite) sulla salute dell'artista. Sugli altri due gradini del podio gli inossidabili Pink Floyd con The Dark Side of the Moon e The Wall.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 3 al 9 agosto:

1) ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT (EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK- SONY)

2) PLUME, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

3) SCORPION, DRAKE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

5) NOTTI BRAVE, CARL BRAVE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC)

7) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

8) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

9) EVERGREEN, CALCUTTA (BOMBA DISCHI-SONY)

10)?, XXXTENTACION (BAD VIBES FOREVER/CAROLINE-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) AMORE E CAPOEIRA, TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI & SEAN KINGSTON (COLUMBIA-SME)

2) DA ZERO A CENTO, BABY K (COLUMBIA-SME)

3) NERA, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

4) FELICITA' PUTTANA, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

5) IN MY FEELINGS, DRAKE (ISLAND-UNI)

Infine la classifica dei vinili:

1) L'IMBOSCATA, FRANCO BATTIATO (MERCURY-UNIVERSAL MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

4) APPETITE FOR DESTRUCTION, GUNS'N'ROSES (GEFFEN RECORDS-UNIVERSAL MUSIC)

5) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM-UNIVERSAL MUSIC).