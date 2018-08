Rossini Opera Festival, svolta 'tradizionale'

PESARO - Tre nuove produzioni operistiche, una Petite Messe Solennelle con un cast di lusso, la curiosità di Massimo Ranieri alle prese con Rossini, il Barbiere di Siviglia dei giovani, con i cantanti dell'Accademia Rossiniana più concerti, recital, conferenze. E' il densissimo programma del Rossini Opera Festival 2018, anno delle celebrazioni per il 150/o anniversario della morte del grande compositore, che prende il via sabato 11 agosto a Pesaro fino al 23 agosto.

Ricciardo e Zoraide, Adina e Il barbiere di Siviglia, le tre opere principali in cartellone, sembrano segnare un svolta verso allestimenti più 'tradizionali' in un'estate dominata dalle ruspe del Flauto Magico di Vick a Macerata in azione contro straccioni ed emarginati. Cast stellare per Ricciardo e Zoraide, in scena dall'11 agosto: Juan Diego Flórez, Sergey Romanovsky, Pretty Yende, Nicola Ulivieri, Victoria Yarovaya. Giacomo Sagripanti dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il coro del Teatro Ventidio Basso, preparato da Giovanni Farina. Lo spettacolo è messo in scena dal regista canadese Marshall Pynkoski, al debutto al Rof, coadiuvato da Jeannette Lajeunesse Zingg (coreografie), Gerard Gauci (scene), Michael Gianfrancesco (costumi) e Michelle Ramsay (luci). Adina, in prima il 12 agosto, è coprodotta con Wexford Festival Opera. Diego Matheuz, per la prima volta a Pesaro, dirige l'Orchestra Sinfonica Rossini e il coro del Teatro della Fortuna (preparato da Mirca Rosciani).

Lo spettacolo è ideato da Rosetta Cucchi, con Tiziano Santi alle scene, Claudia Pernigotti ai costumi e Daniele Naldi alle luci. Tra gli interpreti Vito Priante, Lisette Oropesa, Levy Sekgapane, Matteo Macchioni e Davide Giangregorio. Terza nuova produzione Il barbiere di Siviglia, forse l'opera rossiniana più conosciuta e rappresentata al mondo, dal 13 agosto, con la regia di Pier Luigi Pizzi, la direzione di Yves Abel sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, con il coro del Teatro Ventidio Basso. Nel cast Maxim Mironov, Pietro Spagnoli, Aya Wakizono, Michele Pertusi, David Luciano, Elena Zilio, William Corrò e Armando De Ceccon. In cartellone anche i concerti di Lisette Oropesa, Yolanda Auyanet, Michele Pertusi e Carlo Lepore, una serata dedicata alle Grandi scene rossiniane con Nicola Alaimo introdotto da Remo Girone e l'Orchestra Sinfonica Rossini diretta da Michele Spotti, il Cabaret Rossini ideato da Emilio Sala e Filippo Crivelli, con Massimo Ranieri, Antonio Ballista al pianoforte e le voci di Anna Bonitatibus, Sofia Mchedlishvili, Ruzil Gatin e Daniele Antonangeli, anche videoproiettato in piazza del Popolo il 18 agosto. Conclude la Petite Messe Solennelle diretta da Giacomo Sagripanti, alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro della Fortuna, con Carmela Remigio, Daniela Barcellona, Celso Albelo e Nicolas Courjal, videoproiettata in piazza del Popolo.