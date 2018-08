Irama, Drake, Capo Plaza top hit parade

Podio invariato e pochi movimenti nella classifica degli album più venduti della settimana, stilata da Fimi-Gfk. In testa c'è ancora Irama, il vincitore di Amici 2018, con Plume, seguito dal rapper canadese Drake con Scorpion e da Capo Plaza con il suo 20.

Stabile sul quarto gradino della top ten Carl Brave, seguito anche questa settimana da Gemitaiz, quinto con Davide, e da Sfera Ebbasta, sesto con Rockstar. In settima posizione risale Peter Pan, l'album di Ultimo, in discesa di una posizione, invece, Moments, l'album di debutto di Emma Muscat cantautrice e pianista di origine maltese ex allieva della scuola di Amici. Guadagna quattro posizioni ed è nono ?, l'album di XXXTentacion, astro nascente del nuovo rap Usa ucciso in Florida a 20 anni, poco più di un mese fa. Chiude la top ten, in risalita di un posto, Luché con Potere.

Tra i singoli guadagna di nuovo la vetta il tormentone estivo Amore e Capoeira della coppia d'oro Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston, tallonato da Baby K con Da zero a cento e poi da Irama con Nera. Nella classifica dei vinili, dominio assoluto per gli U2 che occupano le prime tre posizioni con The Best of 1980-1990, Achtung Baby e Zooropa.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 27 luglio al 2 agosto:

1) PLUME, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

2) SCORPION, DRAKE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

4) NOTTI BRAVE, CARL BRAVE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC)

6) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

7) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

8) MOMENTS, EMMA MUSCAT (WARNER BROS-WMI)

9) ?, XXXTENTACION (BAD VIBES FOREVER/CAROLINE-UNIVERSAL MUSIC)

10)POTERE, LUCHE', ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) AMORE E CAPOEIRA, TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI & SEAN KINGSTON (COLUMBIA-SME)

2) DA ZERO A CENTO, BABY K (COLUMBIA-SME)

3) NERA, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

4) PABLO, RVSSIAN X SFERA EBBASTA (HEAD CONCUSSION/ISLAND-UNI)

5) FELICITA' PUTTANA, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

La classifica dei vinili:

1) THE BEST OF 1980-1990, U2 (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) ACHTUNG BABY, U2 (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) ZOOROPA, U2 (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) APPETITE FOR DESTRUCTION, GUNS'N'ROSES (GEFFEN RECORDS-UNIVERSAL MUSIC)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)