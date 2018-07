Al Vittoriano la Woman's Night, donne e musica

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Donne e musica, due linguaggi universali, due modi uguali e diversi di raccontare e interpretare le emozioni e la vita. Ieri sera sul palco del Piazzale del Bollettino del Vittoriano è andato in scena questo viaggio a più voci con la coppia formata da Nicky Nicolai e il sassofonista Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Karima, Noemi e Violante Placido che hanno dato vita alla Woman's Night.

Dall'omaggio di Karima a Tenco a quello di Violante Placido a Marylin Monroe passando per quello di Noemi, Rita Marcoltulli e Nicky Nicolai ai grandi del jazz la Woman's Night è stata un susseguirsi di atmosfere e suggestioni accompagnate e scandite dal sax di Stefano Di Battista. Poi tutte insieme hanno salutato gli oltre 1000 presenti con il brano di Patty Pravo, "La Bambola".

L'evento rientra nell'ambito della rassegna ArtCity promossa dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, per valorizzare l'identità e la bellezza del Monumento a Vittorio Emanuele. Il Polo Museale del Lazio risponde a questa domanda con un programma di ampio respiro, che mette spalanca i confini del Museo, aprendoli ulteriormente all'arte e alla cultura.(ANSA).