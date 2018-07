"Sing your song" porta il jazz tra i giovani della periferia romana

Con un concerto domani 24 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Orchestra Giocajazz di Massimo Nunzi conclude un percorso di oltre un mese con ragazzi della periferia est di Roma, un progetto svolto assieme a Save the Children Italia dal titolo: “Alla scoperta della mia musica con Giocajazz – SING YOUR SONG”. Il progetto promosso dalla SIAE all’interno del bando S’illumina era rivolto al sostegno di piani di promozione culturale e di attività culturali nelle periferie urbane.



Sing your song” a cura di Massimo Nunzi (compositore, arrangiatore, musicologo e trombettista) ha previsto la formazione musicale e l’inclusione sociale di ragazzi tra i 6 e i 16 anni che vivono in aree della periferia di Roma prive di servizi e di opportunità educative, tramite la partecipazione a laboratori interattivi dei quali questi ragazzi saranno protagonisti, proponendo brani musicali originali che verranno eseguiti dall’Orchestra di Giocajazz.



Il progetto si è svolto all’interno del Punto Luce di Torre Maura, uno spazio ad alta densità educativa. Dal 15 giugno al 24 luglio la Fondazione Musica per Roma e Save the Children hanno organizzato 9 laboratori interattivi per bambini (fascia d’età 5/11 anni) e ragazzi adolescenti (fascia d’età 11/16 anni) nel quartiere, per un complessivo coinvolgimento di 200 bambini e 60 adolescenti.

L’obiettivo stato è quello di stabilire una linea diretta tra l’esperienza dei giovani e la conoscenza della musica. I ragazzi adolescenti della fascia di età compresa tra gli 11 e i 16 anni hanno partecipato a sei laboratori in cui hanno avuto l’opportunità di portare propri brani letterari, poetici e musicali che sono stati elaborati insieme all’Orchestra di Giocajazz per essere poi musicati ed eseguiti nel Gran Finale all’Auditorium Parco della Musica.



“Il progetto nasce per trovare attraverso la musica – commenta Nunzi, direttore dell’Orchestra Giocajazz- un terreno comune con le nuovissime generazioni. Luogo di confronto, dove sia possibile trovare la melodia che guida la nostra vita. Ognuno di noi ha dei suoni in testa, sin da quando nasce… Possono essere difficili da mostrare all’esterno ma sono i suoni della nostra anima. Con questo lavoro cercheremo, attraverso l’utilizzo di una grande orchestra, di coinvolgere i ragazzi in un gioco meraviglioso: raccontare la loro vita attraverso la loro musica.”