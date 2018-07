Vick, il mio Flauto Magico un pugno allo stomaco

(ANSA) - MACERATA, 18 LUG - "Sarà un pugno nello stomaco? Spero proprio di sì". E' la risposta del regista inglese Graham Vick, ragazzo terribile dell'opera, alla vigilia della prima del Flauto Magico di Mozart in italiano, che inaugura il 20 luglio la 54/a stagione lirica dello Sferisterio di Macerata. Contemporaneo e blindatissimo l'allestimento: si sa solo che saliranno anche 100 cittadini, non in veste di comparse ma di coprotagonisti. "Saranno il vero contenitore dello spettacolo come nei cori dell'antico teatro greco - spiega Vick all'ANSA - con un copione da me scritto appositamente per loro conservando i tempi dell'opera". Nel dualismo che caratterizza il capolavoro mozartiano tra giorno e notte, bene e male, progresso e oscurantismo, il regista ha scelto di privilegiare l'aspetto politico dell'eterno conflitto tra chi ha e chi non ha, tra oppressori ed oppressi, con i simboli del potere contemporaneo (finanza, tecnologia, religione), delineando nella perseveranza e nella necessità di costruire un mondo migliore il filo conduttore che illumina la rappresentazione. "Nel mio spettacolo - si sbottona - un ruolo importante è affidato alla donna, che non è solo a fianco dell'uomo, ma al suo stesso livello, anzi lo guida. Sul palco ho messo la figura di una Madonna con la bocca coperta da un nastro, come l'hanno sempre rappresentata gli uomini, silenziosa, priva di opinioni e capace solo d'intercedere per interposta persona. Ma il ribaltamento di ruoli e significati coinvolge anche altri personaggi come alcuni profughi presenti in scena, Monostato e la stessa lingua, una gabbia ideologica, che ci fa identificare il colore nero, a prescindere, come bestiale e negativo". Accuratissimo anche il lavoro di trasposizione dell'opera dal tedesco all'italiano, grazie alla traduzione di Fedele d'Amico e di Stefano Simone Pintor con lo steso Vick per i dialoghi. Per il direttore Daniel Cohen "è stata ricreata un'opera di Mozart e non una versione del Flauto Magico". Ore e ore di prove con l'orchestra per trovare il giusto abbinamento tra voce e musica rifacendosi alle partiture del compositore in stile italiano. "Perché il nostro fine - dicono - era riprodurre non l'autore, ma l'intenzione dell'autore, e la sua volontà di essere capito da tutti nella propria lingua, costruendo per Macerata una favola metropolitana sul potere dell'amore, premio e strumento delle prove della vita". Tutti giovani i cantanti e al debutto nel titolo, con la sola eccezione di Guido Loconsolo (Papageno), che ha interpretato l'opera una volta in tedesco. Sono Giovanni Sala (Tamino), Valentina Mastrangelo (Pamina), Tetiana Zhuravel (Astrifiammante), Antonio Di Matteo (Sarastro), Manuel Pierattelli (Monostato), Paola Leoci (Papagena). Orchestra regionale delle Marche e Coro lirico marchigiano 'Vincenzo Bellini' guidato da Martino Faggiani. (ANSA).