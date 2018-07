Hit parade, Irama sempre in vetta

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Irama, il giovane cantautore che ha vinto l'edizione 2018 del talent di Canale 5 Amici, con il suo album Plume continua la sua corsa solitaria in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Classifica fortemente caratterizzata, oltre che dai ragazzi di Amici, dal rap. Unica eccezione i Guns'n'Roses al settimo posto con Appetite for Destruction.

Per il resto, al secondo posto si inserisce al debutto il rapper Drefgold con l'album Kanaglia, seguito da Emma Muscat, la giovane maltese uscita dai banchi della scuola di Canale 5, appena uscita con il disco Moments. Perde due posizioni e scivola in quarta posizione un altro rapper: Luche' con Potere, che precede ancora un artista della scuderia De Filippi: Biondo con Dejavu. Di nuovo hip hop al sesto posto con Capo Plaza e il suo '20', in risalita di una posizione. Chiudono Carl Brave con Notti Brave, Gemitaiz con Davide, Sfera Ebbasta con Rockstar. Tra i singoli rimane al primo posto il brano estivo Amore e Capoeira della coppia d'oro Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston, mentre tra i vinili debutta in vetta Vasco Rossi con Rewind.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 6 al 12 luglio 2018:

1) PLUME, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

2) KANAGLIA, DREFGOLD (BHMG-UNIVERSAL MUSIC)

3) MOMENTS, EMMA MUSCAT (WARNER BROS-WMI)

4) POTERE, LUCHE' (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) DEJAVU, BIONDO (COLUMBIA-SONY)

6) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

7) APPETITE FOR DESTRUCTION, GUNS'N'ROSES (GEFFEN RECORDS-UNIVERSAL MUSIC)

8) NOTTI BRAVE, CARL BRAVE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC)

10) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) AMORE E CAPOEIRA, TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI & SEAN KINGSTON (COLUMBIA-SME)

2) DA ZERO A CENTO, BABY K (COLUMBIA-SME)

3) NERA, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

4) ITALIANA, J-AX & FEDEZ (EPIC-SME)

5) FELICITA' PUTTANA, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

Infine, la classifica dei vinili:

1) REWIND, VASCO ROSSI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

2) APPETITE FOR DESTRUCTION, GUNS'N'ROSES (GEFFEN RECORDS-UNIVERSAL MUSIC)

3) IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT?, ROGER WATERS (COLUMBIA-SONY)

4) LIKE A VIRGIN, MADONNA (WARNER BROS-WMI)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI).