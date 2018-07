Muti in concerto a Ravenna in ricordo di Raul Gardini

RAVENNA - Ravenna dedica un concerto al ricordo di Raul Gardini, a 25 anni dalla scomparsa dell'imprenditore romagnolo: lo dirigerà l'amico Riccardo Muti, alla guida dell'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, e si terrà il 23 luglio (ore 21), il giorno dell'anniversario, al teatro Alighieri a conclusione del programma estivo della 29/a edizione di Ravenna Festival.

Sarà un appuntamento gratuito, con biglietti omaggio (massimo due per persona) disponibili da sabato 7 all'Alighieri fino ad esaurimento posti e diretta su grande schermo al Palacongressi. Il concerto - con brani di Catalani, Mascagni, Leoncavallo, Puccini, Martucci, Giordano e Verdi - sarà preceduto dalla proiezione di un breve estratto dal documentario 'L'ultimo imperatore' di Giovanni Minoli e Massimo Favia, testimonianza che si conclude con il ricordo di Gardini appassionato velista e del suo 'Moro di Venezia', vincitore della Louis Vuitton Cup e finalista nella Coppa America '92, regate rimaste nella memoria e nel cuore di tantissimi ravennati e non solo.

Per Gardini, vulcanico e lungimirante, l'innovazione era un valore costituente della visione imprenditoriale: le sue idee univano agricoltura e industria, biotecnologie e ambiente, cultura e sport. La città di Ravenna, che già in occasione del decennale gli aveva intitolato una strada, gli rende nuovamente omaggio con questo tributo realizzato in collaborazione con il Comune e l'Autorità di Sistema portuale, che cureranno restauro e collocazione del 'Moro di Venezia', e della Fondazione Flaminia, memore della laurea honoris causa in Scienze agrarie che gli fu conferita nell'87 dall'Università di Bologna.

Raul Gardini, presidente del Gruppo Ferruzzi Montedison morto suicida a 60 anni nella sua casa di Milano, travolto dal ciclone Mani Pulite, fu sostenitore del Ravenna Festival dalla sua fondazione, realizzando tra l'altro a fine anni Ottanta il Palazzo intitolato all'avvocato genovese Mauro De Andrè, fratello di Fabrizio ed uno dei suoi più stretti collaboratori e stratega legale e societario della Ferruzzi, stroncato da un malore a 53 anni, nell'89, mentre era in vacanza in Colombia. Oggi è uno spazio multifunzionale per grandi eventi artistici e sportivi, capace di accogliere migliaia di spettatori, ed uno dei luoghi di spettacolo principali della manifestazione ravennate, dalla sinfonica alla danza.