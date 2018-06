Hammond Jr, mi sento vero

"Più invecchio più mi sento creativo, questo disco suona esattamente come mi sento ora nella vita e nella musica, come se stessi ringiovanendo". Parlando del suo ultimo album, 'Francis Trouble', quarto lavoro uscito a marzo, Albert Hammond Jr. guarda così alla sua maturità artistica da solista. Il chitarrista degli Strokes, atteso al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) l'11 luglio, si sente in parabola ascendente, e per scrivere questo disco ha voluto mescolare le carte traendo ispirazione da una storia familiare molto personale. L'eponimo Francis è infatti il suo gemello mai nato, abortito a metà gravidanza dalla madre. Scrivendo i brani Hammon ha assunto il suo punto di vista: "Non è un alter ego, è stato uno strumento per uscire da me stesso e guardare alle cose da angoli diversi. Alla fine credo di aver trovato una versione più veritiera di me: quando si scrive di sé spesso si erigono muri con le paure e le insicurezze". A uno spunto tanto delicato corrisponde però un garage rock frizzante dai riff affilati, come in 'Strangers', 'Far Away Truths' e 'Stop and Go'. "Mentre scavavo nell'immaginazione non c'era tristezza, anzi ero affascinato: con il suono ho cercato di ottenere questo tipo di esperienza viscerale". Un risultato percepito come un traguardo: "All'inizio della mia carriera solista ero confuso, mi interessava solo finire i pezzi perché non rimanessero demo. Dall'EP del 2013 ho percepito un nuovo inizio, volevo arrivare a questa energia". Centrale in questo senso è l'ultima traccia, 'Harder, Harder, Harder': "La mia canzone preferita, avrei voluto scriverla da sempre. Se la prima traccia del disco, 'DvsL', è una biografia dei miei ultimi due anni, questa racconta la mia storia artistica precedente". Hammond, con radici inglesi dalla parte del celebre padre e italo-argentine da parte di madre, riflette anche sul presente americano e la possibilità della musica di cambiare le cose: "L'obiettivo finale dell'arte, quando avanza questioni importanti, deve essere andare incontro alle persone senza allontanarle: invece a volte anche le parole positive pronunciate da artisti risultano aggressive. In questo momento storico la musica invece può dare empatia. L'America è molto brava a ignorare le cose che fa e lamentarsi di quelle che fanno gli altri: sembra incredibile che si stia tornando così indietro".