Hit Parade, Irama al top, new entry Achille Lauro

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Quarta settimana al top per Irama, il giovane cantautore che ha vinto l'edizione 2018 del talent di Canale 5 Amici, con il suo album Plume continua la corsa in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. La scuola di Canale 5 tiene ancora in scacco le prime posizioni anche grazie a Biondo, uscito prima della finale delle scorse settimane, e ora secondo con Dejavu e Riki, allievo lo scorso anno, che resiste al terzo posto con Live & Summer Mania. A seguire nella top ten tre new entry. Quarto entra Pour l'amour del rapper romano Achille Lauro, quinto l'album di Marracash 10 anni dopo, sesto Blue karaoke di Mecna. Capo Plaza è sempre settimo con 20, davanti a ? di XXXTentacion, il rapper americano ucciso la scorsa settimana, nono Einar con l'album che porta il suo nome e chiude Carl Brave con Notti Brave. Tra i singoli, resiste al primo posto il brano estivo Amore e Capoeira della coppia d'oro AMORE E Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston, mentre tra i vinili raggiunge la vetta Blue Karaoke di Mecna. Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 15 al 21 giugno 2018: 1) PLUME, IRAMA (WARNER BROS.-WMI) 2) DEJAVU, BIONDO (COLUMBIA-SONY) 3) LIVE & SUMMER MANIA RIKI (COLUMBIASONY) 4) POUR L'AMOUR ACHILLE LAURO EPIC 5) MARRACASH - 10 ANNI DOPO MARRACASH UNIVERSAL MUSIC ITALIA 6) BLUE KARAOKE MECNA UNIVERSAL MUSIC ITALIA 7) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI) 8) ?, XXXTENTACION (BAD VIBES FOREVER-UNIVERSAL MUSIC) 9) EINAR, EINAR (COLUMBIA-SONY) 10) NOTTI BRAVE, CARL BRAVE (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC) Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti: 1) AMORE E CAPOEIRA, TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI & SEAN KINGSTON (COLUMBIA-SME) 2) NERA, IRAMA (WARNER BROS.-WMI) 3) DA ZERO A CENTO BABY K (COLUMBIA) 4) ITALIANA, J-AX & FEDEZ (EPIC-SME) 5) LA CINTURA, ALVARO SOLER (AIRFORCE1-UNI) Infine, la classifica dei vinili: 1) BLUE KARAOKE MECNA (UNIVERSAL) 2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI) 3) NOMADI 55 NOMADI 55 - PER TUTTA LA VITA NOMADI 4) REWIND VASCO ROSSI CAPITOL 5) SXMSANGUE MISTO VINILI DOPPIA H