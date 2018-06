Il metal perde Vinnie Paul, batterista dei Pantera

Capelli lunghi neri e folti baffi, faccia da omone buono, Vinnie Paul, co-fondatore dei Pantera, era tra i batteristi più stimati del panorama metal. E' morto ieri a 54 anni per cause che non sono state rese note. E la notizia ha suscitato lo sgomento nel web. L'annuncio in poche parole postate sulla pagina del gruppo: ''Vincent Paul Abbott, conosciuto come Vinnie Paul, è morto. Paul è stato conosciuto per il suo lavoro come batterista dei gruppi Pantera e Hellyeah.

Nessun ulteriore dettaglio è disponibile al momento. La famiglia chiede il rispetto della privacy''. Ma negli Usa il mondo della musica è sotto choc per l'ennesima morte prematura di un musicista. ''Mi sono svegliato in Belgio con la notizia che il mio amico Vinnie Paul è morto. Un altro eroe metal strappato troppo presto'' twitta Dave Mustaine dei Megadeth. ''E' così triste sapere della morte di Vinnie Paul. Mi è piaciuto quando i Pantera si sono esibiti con noi e quando Vinnie è stato negli show dei KISS'' è il cinguettio di Paul Stanley, cantante del gruppo rock KISS. ''Siamo distrutti dal sapere che il ragazzo piu' gentile del metal se n'e' andato. Vinnie Paul ha mostrato solo amore. Ci mancherai'' twitta Papa Roach, gruppo rock della California. Paul aveva fondato i Pantera nel 1981 insieme al fratello chitarrista 'Dimebag' Darrell Abbott, poi assassinato nel 2004 durante un live in Ohio con un'altra band. La musica per lui era tutto e anche una sorta di affare di famiglia. Il padre, Jerry Abbott, era produttore e compositore di musica country e lui aveva cominciato a suonare da adolescente. Il primo disco, Metal Magic, è del 1983, ma la svolta arriva a ridosso degli anni Novanta, quando nella band entra Phil Anselmo alla voce. Power Metal, del 1988, è uno dei lavori più importanti anche se il successo più grande arriva con 'Far Beyond Driuven' del 1994. Tra il 1995 ed il 2001 la band viene premiata con quattro nomination ai Grammy, seppure senza nessuna vittoria. Nel 2013, alla fine di un tour, il gruppo si era sciolto, fra voci di forti attriti tra i suoi membri, anche se Paul minimizzava: ''Abbiamo avuto 13 anni di successi. Il cantante vuole fare altro e ha perso la sua concentrazione''.