Hit parade, Irama ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 22 GIU -Irama, il giovane cantautore che ha vinto l'edizione 2018 del talent di Canale 5 Amici, con il suo album Plume continua la corsa in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. La scuola di Canale 5 ha colonizzato le prime posizioni anche grazie a Riki, allievo lo scorso anno, che entra direttamente al secondo posto con Live & Summer Mania, Riki. Terzo Biondo, uscito prima della finale delle scorse settimane, con Dejavu. Quarto è il compagno di talent Einar con il disco che porta il suo nome, mentre Carmen, battuta da Irama, è sesta con La complicità. Quinto, a interrompere l'egemonia a marchio "De Filippi", si inseriscono i 5 Seconds of Summer con il nuovo lavoro discografico Youngblood. Capo Plaza perde tre posizione ed è settimo con 20, davanti a Gemitaiz e al suo Davide. Chiudono la top ten ? di XXXTentacion, il rapper americano ucciso nei giorni scorsi, e Carl Brave con Notti Brave. Tra i singoli, conquista il primo posto il brano estivo Amore e Capoeira della coppia d'oro AMORE E Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston, mentre tra i vinili risalgono in vetta i Pink Floyd con l'evergreen The Dark Side of the moon. Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 15 al 21 giugno 2018: 1) PLUME, IRAMA (WARNER BROS.-WMI) 2) LIVE & SUMMER MANIARIKICOLUMBIASONY) 3) DEJAVU, BIONDO (COLUMBIA-SONY) 4) EINAR, EINAR (COLUMBIA-SONY) 5) YOUNGBLOOD, 5 SECONDS OF SUMMER (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC) 6) LA COMPLICITA', CARMEN (GIANNI RODO EDITIONS/UNIVERSAL MUSIC-UNIVERSAL MUSIC) 7) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI) 8) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC) 9) ?, XXXTENTACION (BAD VIBES FOREVER-UNIVERSAL MUSIC) 10) NOTTI BRAVE, CARL BRAVE (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC) Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti: 1) AMORE E CAPOEIRA, TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI & SEAN KINGSTON (COLUMBIA-SME) 2) NERA, IRAMA (WARNER BROS.-WMI) 3) ITALIANA, J-AX & FEDEZ (EPIC-SME) 4) LA CINTURA, ALVARO SOLER (AIRFORCE1-UNI) 5) FELICITA' PUTTANA, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD) Infine, la classifica dei vinili: 1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI) 2) THE STUDIO ALBUMS 1971-2016, ROLLING STONES (IMS-UNIVERSAL INT. M-UNIVERSAL MUSIC) 3) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS-UNIVERSAL MUSIC) 4) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) EVERGREEN, CALCUTTA (BOMBA DISCHI-SONY).