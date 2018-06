Casa del Jazz, oltre 30 show per la stagione estiva

La Casa del Jazz si rifà il trucco per l'apertura della stagione estiva. Dal 1 luglio al 5 agosto il parco di Villa Osio (confiscata alla mafia capitolina e assegnata al Comune dal 2001) diventerà suggestivo palcoscenico di una fitta programmazione, che conterà oltre 30 tra concerti e spettacoli. E' la prima stagione che va in scena sotto la gestione della Fondazione Musica per Roma, che da gennaio ha preso il testimone da Palaexpo.

"Una grande sfida, esempio di prolifica sinergia tra diverse istituzioni che porta al moltiplicarsi dei luoghi per la fruizione di cultura a Roma", sottolineano il presidente della Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina, e l'ad, José Dosal. Sotto i pini del giardino della Casa del Jazz, si alterneranno la 42/a edizione del Roma Jazz Festival e la 28/a edizione della manifestazione I Concerti nel Parco. Inoltre il 21 giugno ci sarà il Concerto per la libertà di stampa e il diritto di essere informati (organizzato da associazione Ossigeno per l'Informazione), mentre il 22 settembre sarà ospitato uno degli appuntamenti del festival franco-italiano "Una striscia di Terra feconda".

Dopo 12 stagioni autunnali all'Auditorium Parco della Musica, il Roma Jazz Festival, storica rassegna diretta da Mario Ciampà, torna in estate con gran parte della programmazione alla Casa del Jazz (Cavea, Maxxxi, Parterre della Farnesina le altre location) con un titolo programmatico "Jazz is Now". "Perché vogliamo mostrare ciò che sta succedendo, cosa sta nascendo nei club di New York e portarlo qua", spiega Ciampà. Un festival che, nelle intenzioni degli organizzatori nulla ha da invidiare ai grandi festival europei o al nostrano e blasonato Umbria Jazz. Venti i concerti in programma a Villa Osio: Enrico Rava/Danilo Rea aprono il 1 luglio, Pietropaoli-Zanisi-Paternesi Wire Trio (8 luglio), Ottolini-Bearzatti Licaones (9), Camille Bertault Trio (11), Tony Allen (13), Giovanni Guidi-Fabrizio Bosso (15), The Freexielanders (18), Randy Weston (19), Corey Harris (22), Vijay Iyer Sextet (23), Dee Dee Bridgewater (24). Tanotrio feat. George Garzone e Leo Genovese 825), Paolo Fresu/Chano Dominguez duo (26), Steve Coleman & Five Elements (27), Big Fat Band (29), Giuliani-Biondini-Pietropaoli-Rabbia "Cinema Italia" (30), Ntjo New Talents Jazz Orchestra (31). Ad agosto il 2 ci sarà Lizz Wright, Chansons! (il 3) Piji Siciliani (il 4), Swing Valley Band chiuderanno il 5. Per il terzo anno consecutivo, trova ospitalità alla Casa del Jazz anche I Concerti del Parco, che per l'edizione 2018 punta sul titolo "Una casa bellissima", "perché una casa bellissima è quella che accoglie tanti voci e tanti colori diversi, come facciamo noi che non portiamo il jazz", spiega il direttore artistico Teresa Azaro.

Ospiti saranno Graham Nash (il 2 luglio), Joey Alexander (il 3), Gio Evan (il 4), Mónica Molina (il 5), Player2 Orchestra (il 6), The Black Blues Brothers (il 10), Paolo Cevoli con il quartetto Saxofollia per omaggiare i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini (il 12). Claudia Gerini, accompagnata dal Solis String Quartet, sarà protagonista di un omaggio a Franco Califano il 14. Ci saranno anche Suzanne Vega e Gerry Leonard il 16, gli Avion Travel il 20, Filippo Timi e Giuseppe Albanese (il 21), Teresa Salgueiro (il 28), Flamenco Tango Neapolis (il 1 agosto). Alla Casa del Jazz da settembre poi riprenderanno le attività tradizionali come didattica, divulgazione, formazione e la promozione del jazz in tutte le sue forme. Riaprirà anche lo studio di registrazione. E con il protocollo d'intesa firmato tra la Fondazione Musica per Roma e il Conservatorio di Santa Cecilia, a Villa Osio sarà sviluppato una collaborazione nei settori dell'Alta formazione musicale, della formazione di base, della ricerca e della promozione e produzione artistica.