Hit parade, Irama fa il bis dopo Amici

Irama, il giovane cantautore che ha appena vinto l'edizione 2018 del talent di Canale 5 Amici, si conferma per la seconda settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana con Plume, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Stabile al secondo posto anche il suo ex compagno della scuola di Maria De Filippi, Biondo con Dejavu. Al terzo posto si inserisce Luca Carboni con il suo nuovo album di inediti Sputnik, che conquista anche la classifica dei vinili.

Capo Plaza risale di una posizione ed è quarto, davanti a Einar, terzo nella finale di Amici con il disco omonimo. Un gradino in più anche per Gemitaiz con Davide. Scende invece dal secondo al settimo posto Carmen, anche lei da Amici, con il disco La Complicità. Chiudono la classifica Carl Brave e Sfera Ebbasta, davanti a Cesare Cremonini che si sta preparando per il debutto negli stadi.

Tra i singoli, restano primi J-Ax e Fedez con Italiana.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dall'8 al 14 giugno 2018:

1) PLUME, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

2) DEJAVU, BIONDO (COLUMBIA-SONY)

3) SPUTNIK, LUCA CARBONI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

4) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

5) EINAR, EINAR (COLUMBIA-SONY)

6) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC)

7) LA COMPLICITA', CARMEN (GIANNI RODO EDITIONS/UNIVERSAL MUSIC-UNIVERSAL MUSIC)

8) NOTTI BRAVE, CARL BRAVE (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

9) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

10) POSSIBILI SCENARI, CESARE CREMONINI (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) ITALIANA, J-AX & FEDEZ (EPIC-SME)

2) NERA, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

3) AMORE E CAPOEIRA, TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI & SEAN KINGSTON (COLUMBIA-SME)

4) LA CINTURA, ALVARO SOLER (AIRFORCE1-UNI)

5) TESLA, CAPO PLAZA FEAT. SFERA EBBASTA & DREFGOLD (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) SPUTNIK, LUCA CARBONI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) NERO A META', PINO DANIELE (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

4) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) SXM, SANGUE MISTO (VINILI DOPPIA H-AUDIOGLOBE).