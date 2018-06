Bocelli, a ottobre il nuovo album di inediti

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Andrea Bocelli torna sulla scena discografica mondiale con "Sì", nuovo album di brani pop inediti, in uscita il 26/10 per Sugar. Il tenore pubblica di nuovo testi originali a distanza di 14 anni da "Andrea", record da oltre 5 milioni di copie vendute nel mondo. La notizia ufficiale è stata data dallo stesso artista dalla sua pagina Facebook, insieme a tutta la famiglia: "Finalmente dopo 14 anni è pronto un nuovo album pop che conterrà tante bellissime canzoni. L'album si chiamerà Sì, molto semplicemente Sì", ha annunciato dalla sua casa in Toscana con accanto la moglie Veronica e i figli Amos, Matteo e la piccola Virginia.

Il countdown ufficiale parte il 15 giugno, con la pubblicazione su tutte le piattaforme digitali del primo singolo estratto, "If Only - Qualcosa più dell'Oro - Tu Eres Mi Tesoro", uno dei brani più rappresentativi dell'album in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, e porta la firma dello stesso duo artistico che diede vita a "Con te partirò": Francesco Sartori e Lucio Quarantotto.