Weekend di musica, dal tributo a Pino Daniele a Vasco e Jova

Prosegue il nuovo tour di Vasco Rossi: sarà domani allo stadio Euganeo di Padova, lunedì e martedì allo stadio Olimpico di Roma. La tournée di Jovanotti fa tappa sabato e martedì all'Arena Spettacoli di Padova. Stasera allo stadio San Paolo di Napoli va in scena "Pino è", concerto omaggio a Pino Daniele con tra gli altri, Jovanotti, Claudio Baglioni, Elisa, Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Emma, Alessandra Amoroso, Bjork sarà in concerto alla mercoledì alle Terme di Caracalla di Roma.

Venerdì i Placebo suonano alla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto. Stato Sociale live al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) venerdì e martedì al Parco del Cavaticcio di Bologna.

Goran Bregovic in concerto al teatro Romano di Verona venerdì. Gemitaiz si esibisce venerdì al Club Partenopeo di Napoli e sabato a Senigallia (AN). Elio e le storie tese live al teatro Romano di Verona sabato. Cosmo sarà al Parco Ragazzi del '99 di Bassano del Grappa (VI) venerdì, domenica al Castello Scaligero di Villafranca di Verona (VE). Torna in Italia Patti Smith: sabato sarà al teatro Goldoni di Venezia e domenica all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Stefano Bollani si esibisce al teatro Romano di Verona domenica. Willie Peyote al Parco del Cavaticcio di Bologna domani, venerdì al Parcheggio Nord dello stadio Euganeo (PD), sabato alla Fortezza Vecchia di Livorno, domenica all'Isola Ecologica di Nocera Inferiore (SA). Bad Religion lunedì al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e martedì all'Orion di Ciampino (Roma). I Giant Sand suonano mercoledì al Palazzo Litta di Milano. Young Signorino in cartello mercoledì allo Zap di Firenze.