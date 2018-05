Dente-Catalano, noi come Cochi e Renato

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Giorgio Gaber? No, il suo teatro canzone era qualcosa di diverso. No, non siamo paragonabili neanche a Brunori Sas e ai suoi spettacoli. Ecco, diciamo che noi ci sentiamo più come Cochi e Renato". Dente e Guido Catalano, cantautore emiliano dal linguaggio raffinato il primo, poeta e scrittore piemontese il secondo, dopo un lungo tour invernale che li ha visti impegnati per 23 date, dal 9 giugno riprendono il loro "Contemporaneamente insieme anche d'estate". Un incontro tra artisti che si stimano, che hanno voluto mescolare poesia e musica, incrociare penna e chitarra, che si scambiano i ruoli, rimanendo comunque sempre fedeli a se stessi. Non un reading, non un concerto, neanche una commedia dialettale, né un workshop. Cosa allora? "Non abbiamo trovato una definizione adatta al nostro spettacolo - raccontano i due che si sono dilettati in rime semiacustiche e metafore in quattro quarti, con Dente in un ruolo più dissacrante e Catalano più ingenuo -. E' un lavoro nuovo e rivoluzionario. Be', forse non necessariamente rivoluzionario, comunque un modo per parlare d'amore a modo nostro. Un po' cabaret, un po' concerto". La regia dello spettacolo è a firma di Lodo Guenzi, il frontman de Lo Stato Sociale, che tra festival di Sanremo, conduzione del Concertone del Primo Maggio a Roma e ora nella short list dei possibili nuovi giudici di X Factor è il personaggio del momento. "Ma noi lo abbiamo beccato prima di tutto questo - si vantano scherzosamente Dente e Catalano, che si divertono a trasformare una poesia in canzone e una canzone in poesia -. Non tutti sanno che lui ha una discreta esperienza teatrale, con il suo occhio esterno ci ha aiutato molto nella costruzione di qualcosa che neanche noi sapevamo se era fattibile fare. E' stato fondamentale soprattutto nell'utilizzo delle luci". Per la nuova tranche di date, lo show è stato rivisto e corretto con piccoli accorgimenti "balneari". "Abbiamo cambiato la scaletta, con canzoni più estive, amori più leggeri. Anche noi abbiamo abbandonato le giacche di lana per quelle più leggere di lino: così chi ha già visto lo spettacolo, può tornare a vederlo senza annoiarsi. E anche noi ci divertiamo di più". Dopo il tour, Dente si rimetterà al lavoro per un nuovo disco che dovrebbe uscire a inizio dell'anno prossimo. In tempo per Sanremo? "Nel 2014 Fazio mi aveva chiamato, ma io non mi sentivo pronto, mi sembrava esagerato e rifiutai. E non mi sono pentito. Stavolta però potrei pensarci, mi sento più maturo e ho meno paura". Per Catalano è in cantiere un libro nuovo. Il via di "Contemporaneamente insieme anche d'estate" da Sestri Levante il 9 giugno. Poi Roma il 19, Cagliari il 28, Pistoia il 30. A luglio saranno il 5 a Soliera (Mo), il 6 a Forte dei Marmi, il 18 a Desio (MB), il 20 a Verrucchio (RN), il 21 a Padova, il 22 a Gardone Riviera (BS), il 24 a Cosenza. Si chiude il 25 agosto a Locorotondo (BA).