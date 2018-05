Concerti e star per Santa Cecilia

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Bernstein e il suo West Side Story diretto da Antonio Pappano per l'apertura della stagione sinfonica, il 12 ottobre, la Petite messe Solennelle di Rossini per quella da Camera, poi una raffica di concerti sinfonici, quasi 50, tre tour europei e una lunga tournée in Asia a novembre, venti direttori tra i più titolati della scena internazionale, una parata di star della musica e del canto. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha messo in cantiere per la prossima stagione un programma ambizioso per qualità e varietà, con l'occhio puntato ad allargare la platea ai giovani. Alla presentazione con il presidente sovrintendente Michele Dall'Ongaro e il maestro Pappano sono intervenuti il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Pappano si è prestato a una citazione di un famoso video di Bob Dylan per svelare, girando un foglio dietro l'altro, i nomi delle bacchette prestigiose - da Kirill Petrenko a Gustavo Dudamel, da Daniele Gatti a Myung-Whun Chung - che si alterneranno con lui sul podio del Parco della Musica. "Davanti alla mia orchestra - ha spiegato il direttore artistico di Santa Cecilia - voglio personaggi che abbiano qualcosa da dire". A proposito dell'omaggio inaugurale a Bernstein ha detto che del celebre musical sarà presentata la versione sinfonica, con tutti i brani ma senza i dialoghi. Molti gli appuntamenti da non mancare, dal ritorno del direttore ospite principale Mikko Frank, a quello con il direttore onorario Yuri Temirkanov, a Roma in gennaio e a metà maggio questa volta con l'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo. Il compositore americano John Adams dirigerà Orchestra e Coro nella prima italiana - in coproduzione con Romaeuropa Festival - del suo oratorio "The gospel according to the other Mary". Omaggio anche a Goffredo Petrassi con l' esecuzione della sua Noche Oscura. A metà marzo debutterà il maestro Eliot Gardiner. Gustavo Dudamel chiuderà la stagione sinfonica con Beethoven. "Per la tredicesima volta i conti sono in ordine. Il merito va a tutti, lavoratori, soci fondatori, partner e sostenitori che condividono questo progetto", ha detto con soddisfazione Dall'Ongaro, che ha scherzosamente donato a Pappano la bacchetta del "cattivo" di Harry Potter, annunciando che si sta pensando di aprire la stagione 2019/20 con il mastodontico Requiem di Hector Berlioz per i 150 anni dalla morte e ricordando che a Roma - caso eccezionale - lavorano due fondazioni liriche "in un clima di collaborazione molto cambiato negli ultimi anni". "Grazie a Santa Cecilia all'estero ci conoscono ovunque - ha detto la sindaca Virginia Raggi -. La musica ci piace un sacco. Dobbiamo aprire in modo gratuito le due fondazioni al territorio portando gli artisti e la musica nelle strade per avvicinare le persone a forme d'arte che non conoscono". Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha ringraziato Santa Cecilia per aver contribuito alla ricostruzione, non solo materiale, nelle aree colpite dal terremoto e ha assicurato il sostegno alle orchestre e ai cori giovanili per "costruire platee studentesche" e portare i ragazzi alla grande musica. In proposito Dall' Ongaro ha reso noto che, se accompagnati da un adulto, per gli spettatori che hanno meno di 18 anni l' ingresso ai concerti è gratuito.