Michielin, a sorpresa live show in metro

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Ho sempre sognato di suonare in una metropolitana e sono contenta di annunciare che quest'anno il concerto del Primo Maggio sarà trasmesso grazie a Radio2 anche in metro ed è per questo che sono qui oggi". Con queste parole la cantante Francesca Michielin ha aperto il suo piccolo live a sorpresa nella fermata della metro A Flaminio di Roma attirando l'attenzione di tutti i passeggeri. La giovane cantante di Bassano del Grappa si è esibita con il suo guitalele (uno strumento 'ibrido' tra chitarra classica e ukulele) cantando tre brani: 'Bolivia' e 'Io non abito al mare', tratti dal nuovo album 2640 e 'Nessun grado di separazione'. "E' da quando sono piccola che seguo in tv il Concertone e non avrei mai immaginato poter salire su quel palco", racconta Michielin a margine del mini live, "è una giornata significativa ed è bello passarla tutti insieme cantando, ma non è solo una festa commemorativa, vorrei che fosse uno stimolo per migliorare le condizioni lavorative delle persone".