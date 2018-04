Musica, Bolton dirige Stabat Mater

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Ivor Bolton dirigerà lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini con un cast di solisti tra i più acclamati della scena internazionale venerdi 27 aprile alle 20:30 all' Auditorium Parco della Musica di Roma per la stagione sinfonica di Santa Cecilia. L' appuntamento con il capolavoro rossiniano, in occasione del 150 anni dalla morte del compositore pesarese, si replica sabato 28 e domenica 29 alle 18. Bolton, che è direttore Musicale dell'Orchestra Sinfonica di Basilea e del Teatro Real di Madrid, direttore Onorario della Mozarteumorchester di Salisburgo e direttore della Dresden Festival Orchestra - sarà sul podio al posto del maestro Myung-Whun Chung costretto a rinunciare per motivi di salute.

Con lui il soprano Eleonora Buratto, già noto al pubblico ceciliano per la partecipazione all'Aida di Verdi andata in scena nella stagione 2015; il mezzosoprano Veronica Simeoni; il tenore Paolo Fanale anch'egli apprezzato recentemente dal pubblico di Santa Cecilia nell'interpretazione di Ferrando in Così fan tutte