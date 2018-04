Noyz Narcos, Enemy tra stornelli e trap

"Ora che il rap è pop, il mio genere è rimasto radicato al passato, non parla il linguaggio dei ragazzi di oggi. Mi piacerebbe andarmene con stile: prima di degenerare, mi levo di torno!". Ripetendo il già annunciato possibile addio alle scene, Noyz Narcos ha presentato a Milano l'album 'Enemy', in uscita venerdì 13 aprile a cinque anni di distanza da 'Monster'. "Un disco oggi è un peso, se non fai canzonette. Ho abbastanza repertorio per suonare una vita, e intanto potrei fare altro: magari tornare a tatuare, o aprire un locale all'estero", dice a proposito del suo futuro il rapper romano.

Il presente e il passato dell'artista, al secolo Emanuele Frasca, intanto, sono ben ancorati a una tracklist di 15 brani che tra produzioni come quelle di Sine, Davide Ice, Parix e The Night Skinny dispiega beat duri riconoscibili e alcune memorie personali: come il sample spettrale di Gabriella Ferri che ricorre nei ritornelli del singolo 'Sinnò Me Moro', campionato dallo stesso rapper 10 anni fa e mai usato. "Sono cresciuto con i vinili di Gabriella Ferri in casa: gli stornellatori romani sono molto simili ai rapper, parlavano di situazioni di strada, di cose comuni, molto più di certa musica italiana". Tipica del suo marchio rap è non a caso una visione cruda e feroce della realtà, per questo spesso inattuale, ma i featuring dimostrano che Noyz Narcos continua a guardarsi intorno: tra nomi eccellenti come Salmo e Coez, spiccano giovani come il salernitano Capo Plaza, il milanese Rkomi e i concittadini Carl Brave X Franco 126. "Mi piaceva coinvolgere nuove leve che stanno lavorando bene: se chiami sempre gli stessi amici, rischi di ripeterti - spiega il rapper - Li ho invitati e li ho portati tutti verso il mio stile. Carl e Franco sono riusciti a raccontare Roma come non hanno saputo fare molti negli ultimi decenni".

Anche le strumentali con tastiere e bassi ipnotici e ritmiche spezzate guardano al presente di trap ed elettronica, mentre tra una citazione di Liberato e una di 'Trainspotting' i versi mostrano il classico gusto per il grottesco dell'ex TruceKlan nel parlar di corruzione, avidità e invidia: "I soldi sono il male vero, eppure tutti li inseguiamo. Nel rap di adesso un ragazzino esce già con l'intento di fare soldi, che comunque è giusto, ma se vuoi durare devi avere un approccio diverso, altrimenti finirai per snaturare la tua musica". Dal 13 aprile Noyz Narcos partirà per un instore, mentre il tour vero e proprio partirà da fine maggio.