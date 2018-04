All'asta le porte dei grandi della musica

Vanno all'asta le porte dello storico Chelsea Hotel di New York. Si tratta di 55 porte di stanze che tra gli altri hanno ospitato Mark Twain, Jim Morrison, Bob Dylan, Jimi Hendrix o Andy Warhol e salvate dal rischio di essere buttate via quando l'hotel, situato nel quartiere di Chelsea a Manhattan, è stato chiuso nel 2012 per ristrutturazione. L'asta sarà curata dalla Guernsey's di New York.

Le porte sono state miracolosamente salvata da un senzatetto, Jim Georgiou, che le aveva viste mentre giacevano tra i rifiuti all'angolo della strada. Lui stesso era stato in passato ospite dell'hotel. Si stima che le porte saranno vendute ognuna tra i mille e i 5mila dollari. Parte del ricavato, secondo quanto scrive il New York Post, andrà ad un'organizzazione che si occupa di dare pasti agli homeless, il resto andrà a Georgiou.

