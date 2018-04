Hit parade, Pausini torna in vetta

Laura Pausini riconquista la vetta della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti: 'Fatti sentire', tredicesimo lavoro di inediti della Laura nazionale, scalza Maeba, dell''aliena' Mina, che scende in seconda posizione. Dopo le due signore della canzone, chiude il podio Sfera Ebbasta, che sarà sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma, con Rockstar, già doppio disco di platino.

In risalita, in quarta posizione, Benji e Fede con 'Siamo solo noise', davanti a Vegas Jones, alias Matteo Privitera, con 'Bellaria', primo album ufficiale del rapper di Cinisello Balsamo. Ancora rap nella top ten con Mezzosangue, sesto con 'Tree - Roots & Crown', e con Tedua, settimo con 'Mowgli il disco della giungla'. Perdono quattro posizioni i Baustelle, ottavi con 'L'amore e la violenza vol.2'. Chiudono la classifica il longevo Divide di Ed Sheeran (arrivato a 57 settimane di presenza) e Ultimo con 'Peter Pan'.

In testa ai singoli si conferma Vegas Jones con Malibu, mentre la Pausini guida anche la top dei vinili, davanti agli eterni Pink Floyd di 'The Dark Side of the Moon'.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 30 marzo al 5 aprile:

1) FATTI SENTIRE, LAURA PAUSINI (GENTE ED. MUS./ATLANTIC-WMI)

2) MAEBA, MINA (PDU -SONY)

3) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

4) SIAMO SOLO NOISE, BENJI & FEDE (WM ITALY-WMI)

5) BELLARIA, VEGAS JONES (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

6) TREE -ROOTS & CROWN, MEZZOSANGUE (THE WOLF -ARTIST FIRST)

7) MOWGLI IL DISCO DELLA GIUNGLA, TEDUA (EPIC-SONY)

8) L'AMORE E LA VIOLENZA VOL.2, BAUSTELLE (ATLANTIC-WMI)

9) DIVIDE, ED SHEERAN (ATLANTIC-UNIVERSAL MUSIC)

10) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

Questa è la classifica dei singoli digitali piu' venduti:

1) MALIBU, VEGAS JONES (UNIVERSAL MUSIC-UNI)

2) X, NICKY JAM & J.BALVIN (SONY MUSIC LATIN -SME)

3) GOD'S PLAN, DRAKE (MOTOWN-UNI)

4) CARA ITALIA, GHALI (STO RECORDS-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

5) THESE DAYS, RUDIMENTAL FEAT. JESSE GLYNNE E MACKLEMORE & DAN CAPLEN (ATLANTIC RECORDS UK-WMI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) FATTI SENTIRE, LAURA PAUSINI (GENTE ED. MUS./ATLANTIC-WMI)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) L'AMORE E LA VIOLENZA VOL.2, BAUSTELLE (ATLANTIC -WMI)

4) NO MERCY IN THIS LAND, BEN HARPER AND CHIARLIE MUSSELWHITE (EPITAPH-ANTI-SELF)

5) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)