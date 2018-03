Molinari, c'è altro oltre ill "Maldamore"

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Un nuovo singolo in attesa del nuovo album che sta preparando e un debutto cinematografico a breve per Simona Molinari. 'Maldamore' è il titolo del brano firmato dalla cantante e che è entrato tra i migliori dieci della classifica dei più venduti su iTunes, del quale è da oggi disponibile anche il videoclip che racconta con ironia i risvolti dell'amore attraverso la metafora del manicomio. "Il significato del termine amore me lo sono chiesto e l'ho chiesto a più riprese nel corso della mia vita - ha raccontato la Molinari - e ogni volta ho incontrato una definizione diversa dalla volta prima. Mi sono resa conto che ho cantato spesso il mal d'amore, confondendolo con quello che è il vero amore, semplificato da tanti orpelli e vissuto con gioia". La canzone è poi quella che anticipa un nuovo progetto discografico previsto per la primavera. "Sto lavorando a qualcosa che assomiglia ad un vero e proprio concept album - ha spiegato la voce de 'La Felicità' - attraverso il quale raccontare tutte le declinazioni del sentimento amoroso, liberandolo da aspetti come la malinconia, la gelosia, il possesso e tutto quello che può complicarlo. Ho già molte tracce pronte e sto organizzando la trama del racconto". Parola d'ordine per le prossime narrazioni in musica dell'amore al modo di Simona Molinari, è quindi la semplificazione e liberazione, come raccontato nel video di 'Maldamore' disponibile da oggi. "E' ambientato in un manicomio - ha spiegato la cantante - popolato da folli che rappresentano le varie complicazioni amorose. Io li libero uno dopo l'altro per imparare a ballare con loro in modo sereno. L'amore è si quella cosa per cui è facile arrabbiarsi, ma ce anche molto altro". Tra i progetti a breve termine dell'artista che ultimamente è stata impegnata con un interminabile tour arrivato fino al Blue Note di New York e al Teatro Estrada di Mosca, ci sono anche le riprese di un film, del quale non è ancora dato sapere i dettagli, ma che riguarderà una produzione italiana. "Per il mio vero debutto al cinema - ha detto la cantante - interpreterò un personaggio che mi assomiglia molto. Anche nella musica ho sempre lavorato molto sull'interpretazione e so già che questa nuova esperienza mi aiuterà a crescere ancora".