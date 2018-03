Musica: il festival itinerante 'Cosmotronic' sbanca Milano

"Questa musica va ascoltata ad altissimo volume, per questo dal vivo dà il meglio". Cosmo presenta così il suo show e festival itinerante 'Cosmotronic', parlando con la stampa prima della tappa sold out del 24 marzo al Fabrique di Milano. Dopo un rodaggio di lusso in Europa e i primi sold out a Bologna e Firenze, Marco Jacopo Bianchi ha fatto saltare, cantare e danzare i tremila di Milano con uno spettacolo che, come l'omonimo disco, mescola pop ed elettronica. Alle spalle c'è l'esperienza di Ivreatronic, appuntamento che l'eporediese ha creato con alcuni amici per portare serate dance di livello in provincia. La stessa aria di sperimentazione e divertimento si respira al Fabrique, fin dalle 21 con Enea Pascal alla console, e ancora dopo la mezzanotte e oltre con i set di Splendore, Foresta e del dj ospite Francisco, meno affollati ma non meno partecipati: "Il mondo inizia prima di me e finisce dopo di me", dice, dettando la filosofia di queste serate ibride tra concerto e rave.

Cosmo sta al centro, con uno spettacolo in tre atti dal ritmo peculiare. Proprio come il disco, il concerto inizia in medias res con 'Bentornato', il cui passo incalzante è subito sottolineato da lanci di coriandoli e alte luci. L'energia è elevata mentre le percussioni di Roberto Grosso Sategna e Mattia Boscolo accompagnano il cantautore con trame poliritmiche. Lungo le due ore il disegno luci di Martino Cerati, ora sinistro e teatrale, ora lisergico e colorato, crea effetti ipnotici e dinamici. Sul palco Cosmo canta e suona, si agita, scherza e interagisce, conducendo un flusso continuo di beat e melodie. A riceverlo è un pubblico affezionato, che rimanda a gran voce i versi di 'Le voci', dal precedente LP, così come l'ultimo singolo 'Quando ho incontrato te', ma che si getta con non minore entusiasmo nel carnevale surreale di 'Tristan Zarra'.

Dopo l'euforia e gli echi battistiani, il segmento dance cambia il passo ma non il tono positivo: Cosmo diventa un vero e proprio dj, mentre passa i brani strumentali del suo doppio album. Dopo mezz'ora la toccante 'Le cose più rare' ridà respiro e riaccende le voci della platea per l'ultimo atto: con la hit 'Sei la mia città', 'L'amore', 'Animali' e l'esplosiva 'Turbo', aperta da un'intro siriana, le acclamazioni toccano l'apice, fino a 'L'ultima festa', hit del 2016 sulla quale Cosmo si lancia sul pubblico e 'surfa' nell'ultimo abbraccio.

'Cosmotronic' ripasserà da Milano il 12 aprile: prossime doppie tappe a Torino (30-31/3, OGR) e Roma (5-6/4, Atlantico), con nuovi dj ospiti ma la medesima energia.(ANSA).