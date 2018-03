Muore Abreu, inventò El sistema

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - E' morto a Caracas a 79 anni non ancora compiuti José Antonio Abreu, l'ex ministro della Cultura venezuelano, che nel 1975 inventò El sistema una rete di orchestre e cori giovanili per educare i ragazzi, anche delle zone più povere, alla musica, trasformandola di fatto in una forma di riscatto sociale.

Impressionanti i numeri di El Sistema, a cui hanno collaborato grandi maestri come Simon Rattle e Claudio Abbado e che è stato esportato anche in altri Paesi, Italia inclusa. Sono stati oltre due milioni i ragazzi coinvolti dal 1975 nel Sistema che ora conta su 300 orchestre e 100 mila giovani impegnati solo nei cori. Fra i talenti che ha fatto fiorire figurano i direttori Diego Matheuz e Gustavo Dudamel, attuale direttore musicale della Los Angeles Orchestra, che ha definito Abreu una "ispirazione, un artista, un amico, un padre un maestro" promettendo di "impegnarsi per la sua eredità che è eterna".