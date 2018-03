Jovanotti visita cella Mandela Firenze

FIRENZE - 'Visita' di Jovanotti nella copia della cella di Robben Island dove Nelson Mandela trascorse 18 dei 27 anni di prigionia, ricostruita all'ingresso del Mandela Forum a Firenze. E' accaduto giovedì scorso, al termine dell'ultimo concerto tenuto da Lorenzo Cherubini nel capoluogo toscano: in totale sono state nove le repliche di fila, per 73.000 spettatori, un 'record' per il Mandela Forum.

L'installazione che riproduce la cella, realizzata in vetro e intitolata 'Mandela memorial' è stata inaugurata il 14 febbraio scorso alla presenza della nipote dell'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel, in apertura delle celebrazioni del Forum per i 100 anni dalla nascita di Mandela.