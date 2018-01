Skin, Alice, Preziosi per i duetti di Sanremo

Skin con Le Vibrazioni, Alice con Ron, Alessandro Preziosi con Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico. Sono alcune delle collaborazioni rese note dal direttore artistico Claudio Baglioni per i duetti in programma la sera del venerdì al Festival di Sanremo (6-10 febbraio). Ci saranno anche Serena Rossi con Renzo Rubino, Giusy Ferreri con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Michele Bravi con Annalisa, Anna Foglietta con Luca Barbarossa. Mario Biondi ha voluto accanto a sé i brasiliani Daniel Jobim e Ana Carolina, Giovanni Caccamo ha chiamato Arisa, Red Canzian duetterà con Marco Masini. Folla sul palco per Elio e le Storie Tese con i Neri per Caso.