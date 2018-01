Sfera Ebbasta, nuovo disco 'Rockstar' segna mio cambiamento

- "Io mi definivo il 'trap king' quando ancora la trap era inesistente in Italia".

A due anni dal primo eponimo album ufficiale, Sfera Ebbasta è invece la stella incontrastata del genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, e intende ribadirlo con 'Rockstar', disco in uscita il 19 gennaio.

Alla produzione ancora l'eminenza grigia del genere, Charlie Charles, per una raccolta di undici tracce dal suono mediamente meno aggressivo rispetto al passato, con un ospite illustre come Quavo dei Migos ('Cupido') e la partecipazione dell'emergente DrefGold ('Sciroppo').

"Ci sono canzoni più dolci e luminose, come 'Rockstar', ma poi il suono si fa cupo in pezzi come 'XNX' e 'Serpente a Sonagli' - racconta Sfera, presentando l'album oggi a Milano - Certe atmosfere della trap non ce le puoi togliere". Di riflesso, i testi non parlano più di spaccio e periferia: "Ci ho sempre tenuto a fare sì che le mie canzoni rispecchiassero la verità: ora la mia giornata tipo è cambiata del tutto, per questo canto di tutti gli Uber che prendo. Questo disco è il riassunto del mio cambiamento". Un cambiamento che ha coinvolto prima di tutto le abitudini: "Il rock si è andato a perdere, oggi le vere rockstar sono le trapstar, hanno lo stesso stile di vita". Non a caso i soldi sono argomento privilegiato: "La parte monetaria è importante: se in qualche modo posso essere considerato un esempio, è perché sono un ragazzo partito da un quartiere sfigato senza un soldo in tasca". Il tema però va anche più a fondo, come nel brano 'Ricchi x sempre': "Se anche dovessi tornare a vivere a Cinisello e non avere niente, avremmo fatto una cosa così grossa e bella con questi dischi che mi sentirei sempre ricco".

Nonostante il successo, Sfera non aspira al ruolo di modello per il suo pubblico soprattutto giovane. Così, il rapper non si sbilancia ad esempio sulle prossime elezioni: "Sono talmente ignorante di politica che se mi esponessi sarei un pirla: il problema principale credo sia proprio l'ignoranza, prima di tutto della stessa classe politica. In ogni caso, se fai quello che ti dice un rapper, c'è qualcosa che non va". Un concetto ribadito anche per il consumo della Purple Drank, menzionata in brani come 'Sciroppo'. Il cocktail narcotico di gazzosa e sciroppo per la tosse, divenuto status symbol della trap e del nuovo hip-hop in America, è stato d'altra parte additato per i suoi rischi da stelle come Gucci Mane e Future: "Nelle canzoni non posso dire che non la uso, ma cerco di evitare di dare l'esempio sbagliato a chi magari vuole berla perché vedono me: per questo non sto mettendo più immagini di Purple Drank nelle foto e nei video". Il disco, che uscirà anche in edizione deluxe con un dvd live e un libro fotografico, avrà inoltre una versione internazionale, con ulteriori featuring di Miami Yacine ('Uber'), Tinie Tempah ('Bancomat'), Rich The Kid ('20 Collane') e Lary Over ('Tran Tran'). Intanto Sfera si prepara per il tour, in partenza il 7 aprile dal Vox Club di Nonantola (Modena): "Sarà qualcosa di epocale", promette il rapper, che in 10 tappe toccherà tra le altre Firenze, Milano, Roma, Bologna, Padova e Napoli.