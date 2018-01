Dylan in Italia, tre nuove date

Genova, Jesolo e Verona sono le tre nuove date del tour italiano di Bob Dylan in aprile. Il cantautore premio Nobel ha deciso di prolungare il numero degli spettacoli dopo il tutto esaurito registrato per i concerti di Roma, Firenze, Mantova e Milano. Dylan, che mancava dai palcoscenici italiani dal 2015, toccherà quindi toccherà sette città partendo da Roma con un triplo appuntamento all'Auditorium Parco della Musica, per poi toccare Firenze, Mantova , Milano, Genova (Rds Stadium, il 25 aprile), Jesolo (Pala Arrex, il 26) e terminare all'Arena di Verona il 27. Per il cantautore americano sono stati tre anni densi di avvenimenti: ha pubblicato tre album ("Fallen Angels" nel 2016, "Triplicate" e l'appena uscito "Trouble No More" nel 2017), è stato insignito insignito della Medal of Freedom da Obama e, soprattutto, si è aggiudicato nel 2016 il Premio Nobel per la Letteratura, onore mai conferito prima ad un musicista.

I biglietti delle nuove date saranno in vendita da giovedi 18 gennaio.