Opera Roma, debuttano Davies e Namekawa

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Doppio debutto domani, giovedì 11 gennaio, all' Opera di Roma per il primo concerto sinfonico del 2018. Sul palcoscenico del Teatro Costanzi saliranno per la prima volta il direttore Dennis Russel Davies e la pianista Maki Namekawa. La serata prevede l'esecuzione della Sinfonia n.6 di Anton Bruckner con l'Orchestra del Teatro dell'Opera e il Tirol Concerto, uno degli otto che compongono The Concerto Project di Philip Glass.

Il maestro Dennis Russel Davies, nato a Toledo (Ohio), vanta un'importante carriera negli Usa e in Europa, come pianista e direttore. Con Maki Namekawa, Davies forma una coppia anche nella vita: dal 2005 si esibiscono in duo pianistico in tutto il mondo. Nel dicembre scorso, allo spazio Roulette di New York, hanno realizzato un concerto dedicato a Philip Glass, cui sono legati da amicizia e delle cui musiche sono considerati interpreti di riferimento.