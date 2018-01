"La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace. Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è parzialmente tratta, e non ha preso parte alla stesura della sceneggiatura, questa serie televisiva deve essere considerata un'opera di finzione": è la dichiarazione di Versace sulla serie tv American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, in onda in Usa il 17 gennaio, il 19 in Italia.