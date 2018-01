Ed Sheeran re delle classifiche 2017

Dopo 17 anni uno straniero torna in vetta alle classifiche musicali italiane: è Ed Sheeran, re della stagione discografica con 'Divide', album più venduto dell'anno, e due brani tra i primi dieci singoli, 'Shape of You' e 'Perfect'. Nel 2000 era toccato ai Beatles con '1'.

L'artista britannico - che i rumors vogliono tra i possibili ospiti del Festival di Sanremo - corona un anno importante nella sua carriera: 'Divide' ha venduto in totale 10 milioni e mezzo di copie, posizionandosi per 43 settimane nella top 10 degli album più venduti in Italia (dove è arrivato al terzo platino); sul web ha superato i 3 miliardi di riproduzioni. Inoltre 'Perfect' è stata la Xmas Song del 2017, ai vertici della classifica singoli della settimana di Natale, apprezzata sia nella versione standard, sia in quelle con Beyoncé e Andrea Bocelli.

Per il resto, la Top of the Music degli album stilata da Fimi e Gfk (fisico, digitale, streaming free e premium) continua a parlare italiano con 17 titoli tra i primi 20: sul podio troviamo al secondo posto i 'Comunisti col rolex' J-Ax & Fedez, al terzo 'Perdo le parole' di Riki. In quarta posizione ecco MinaCelentano con 'Le migliori', arrivato al sesto disco di platino.

Poi la sorpresa Ghali, il fenomeno trap che con 'Album' si concede il lusso di precedere Tiziano Ferro, sesto con 'Il mestiere della vita'; Jovanotti, settimo con 'Oh vita!'; Vasco Rossi, ottavo con 'Vascononstop'. La top ten si chiude nel segno del rap con Fabri Fibra e Guè Pequeno, rispettivamente nono e decimo con 'Fenomeno' e 'Gentleman'.

A conferma di un genere sempre più in salute - complice probabilmente anche il conteggio dello streaming, che dal 2018 varrà ai fini della classifica solo se a pagamento - la presenza, nelle prime venti posizioni, di Coez, undicesimo con 'Faccio un casino', e Sfera Ebbasta, 19/o con l'omonimo album. Si segnalano poi 'Vasco Modena Park' (in 14/a posizione); gli U2 con il nuovo album Songs of Experience (al 15/o posto), seguito da 'Magellano' di Francesco Gabbani, 'Amore che torni' dei Negramaro e 'Vietato morire' di Ermal Meta.

Prima e unica donna nella top 20 è Cristina D'Avena con 'Duets - Tutti cantano Cristina', i brani dei cartoon più amati diventati cult per tutte le generazioni, presentati per la prima volta in duetto con 16 big della musica italiana.

Tra i singoli (digitale, streaming free e premium) domina 'Despacito' di Luis Fonsi featuring Daddy Yankee; seguono 'Shape of You' di Ed Sheeran e 'Senza pagare', brano di J-Ax & Fedez featuring T-PAIN.

Al top tra i vinili troviamo 'The dark side of the moon' degli eterni Pink Floyd, mentre la compilation più venduta è 'Sanremo 2017'.