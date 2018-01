Cecilia Gasdia sovrintendente all'Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 8 GEN - Cecilia Gasdia sarà il nuovo sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. La scelta del soprano è stata decisa all'unanimità dal Consiglio di indirizzo, che si è riunito oggi per la prima volta sotto la presidenza del sindaco Federico Sboarina, a conclusione del periodo di commissariamento. L'indicazione sarà ora trasmessa al ministero di Beni Culturali e Turismo per l'atto ufficiale di nomina.

Cantante lirica di fama internazionale, veronese, 57 anni, Cecilia Gasdia ha interpretato, in oltre 30 anni di carriera, più di 90 ruoli operistici, rappresentando ancora oggi una delle più affermate cantanti liriche italiane. Dal 2015 dirige l'accademia per l'Opera Italiana a Verona e dal 2017 è docente all'Accademia verdiana del Teatro Regio di Parma.