Musica per Roma chiude con +7% presenze

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Chiude con un segno positivo il quindicesimo anno dell'attività della Fondazione Musica per Roma. Il 2017 segna infatti un +7% di presenze rispetto all'anno precedente con 395.000 spettatori (sono stati 369.000 circa l'anno scorso) e un aumento anche degli spettatori paganti che ha raggiunto quota 298.000 superando quelli del 2016 (di 287.000). A salire è anche il numero di eventi giunti a 617 tra concerti, il nuovo Festival Economia Come e la rassegna RETAPE, spettacoli, lezioni, laboratori e incontri a pagamento e gratuiti. Con la Befana chiude anche il ricco Natale con oltre 40.000 presenze per i 59 eventi della programmazione della Fondazione, confermando il successo di rassegne tradizionali come il Gospel (8.000 spettatori) e di nuovi progetti come Collisioni a Roma, 4 serate uniche con Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè insieme sul palco (più di 10.000 spettatori) e i tre giorni con il Maestro Nicola Piovani in concerto (oltre 2.000 spettatori).