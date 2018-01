Di Giulio primo ospite di Retape Lab

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Tommaso Di Giulio, uno dei più promettenti cantautori della nuova scena musicale italiana, sarà il primo ospite di Retape Lab sabato 6 gennaio al Teatro Studio Gianni Borgna (Auditorium Parco della Musica). In attesa dell'uscita del suo nuovo album, Di Giulio proporrà al pubblico i brani dei suoi primi lavori "Per Fortuna Dormo Poco" e "L'ora Solare" e si racconterà ad Ernesto Assante attraverso la sua musica, dando in esclusiva qualche anticipazione del suo nuovo lavoro discografico che uscirà nei prossimi mesi. Retape è il festival dedicato alla scena musicale romana, con una formula rinnovata, ampliata, che si sviluppa in diverse rassegne.